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13:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске приступили к созданию исторического парка

Открытие парка запланировано на середину ноября этого года.

Источник: Аргументы и факты

В новосибирском парке «Россия — Моя история» 25 октября приступили к монтажу современной техники. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области. На территории парка планируют установить сенсорные столы, экраны, вместительные кинотеатры, проекторы и планшетные компьютеры.

Парк располагается на территории Военного городка Новосибирска, его площадь составляет 6,8 тысяч квадратных метров. Открытие запланировано на середину ноября 2017 года. Посетителям представят мультимедийные экспозиции посвящённые истории России и Новосибирской области, над которыми работали художники, историки, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Региональная часть экспозиции разработана сибирскими историками-краеведами.

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