В Новосибирске приступили к созданию исторического парка

В новосибирском парке «Россия — Моя история» 25 октября приступили к монтажу современной техники. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области. На территории парка планируют установить сенсорные столы, экраны, вместительные кинотеатры, проекторы и планшетные компьютеры.