В Новосибирске приступили к созданию исторического парка
Открытие парка запланировано на середину ноября этого года.
Открытие парка запланировано на середину ноября этого года.
В новосибирском парке «Россия — Моя история» 25 октября приступили к монтажу современной техники. Об этом сообщает
Парк располагается на территории Военного городка Новосибирска, его площадь составляет 6,8 тысяч квадратных метров. Открытие запланировано на середину ноября 2017 года. Посетителям представят мультимедийные экспозиции посвящённые истории России и Новосибирской области, над которыми работали художники, историки, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Региональная часть экспозиции разработана сибирскими