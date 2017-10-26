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12:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

Новая остановка транспорта появилась на северо-западе Челябинска

Ещё один остановочный пункт изменил название.

Остановка общественного транспорта организована на северо-западе Челябинска, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Остановочный пункт «ЖК «Ньютон» появился в районе пересечения улицы Татищева и проспекта Героя России Е. Н. Родионова по направлению к улице Салавата Юлаева.

Добавим, что расположенная неподалёку остановка «Ледовая арена “Трактор”» сменила официальное название на более длинное: «Ледовая арена “Трактор” имени заслуженного тренера России В. К. Белоусова».

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