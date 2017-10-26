Новая остановка транспорта появилась на северо-западе Челябинска
Ещё один остановочный пункт изменил название.
Ещё один остановочный пункт изменил название.
Остановка общественного транспорта организована на
Остановочный пункт «ЖК «Ньютон» появился в районе пересечения улицы Татищева и проспекта Героя России Е. Н. Родионова по направлению к улице Салавата Юлаева.
Добавим, что расположенная неподалёку остановка «Ледовая арена “Трактор”» сменила официальное название на более длинное: «Ледовая арена “Трактор” имени заслуженного тренера России В. К. Белоусова».