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16:09 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В центре Волгограда поднимают затонувший катер времен войны

В акватории Волги продолжатся работы по подъему затонувшего во время Сталинградской битвы судна. Накануне в Волгоград доставили специальный судоподъёмный плавкран.

БК-31 сел на мель после обстрела немецкой артиллерией и затонул в 1942 году в районе Центральной набережной. На дне Волги корабль обнаружили любители подводного плавания. Специалистам предстоит очистить бронекатер от ила и песка, а уже потом начнется подъем. После реставрации судно станет частью музейной экспозиции.

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