В центре Волгограда поднимают затонувший катер времен войны

БК-31 сел на мель после обстрела немецкой артиллерией и затонул в 1942 году в районе Центральной набережной. На дне Волги корабль обнаружили любители подводного плавания. Специалистам предстоит очистить бронекатер от ила и песка, а уже потом начнется подъем. После реставрации судно станет частью музейной экспозиции.