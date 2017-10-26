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13:28 (мск), источник: Pro Город Самара

Фрунзенский мост сдадут в эксплуатацию не раньше 2020 года

Строительство Фрунзенского моста в Самаре, которое стартовало осенью 2015 года, может затянутся надолго.

Источник: Reuters

Как сообщил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, проект испытывает недофинансирование со стороны областного и федерального бюджетов. В связи с этим Фрунзенский мост введут в эксплуатацию не раньше 2020 года.

Вместе с тем, в прошлую пятницу в Самаре с рабочим визитом побывал министр строительства РФ Максим Соколов, и он заверил, что сейчас все силы направлены на скорейшее завершение проекта. В частности, правительство приняло решение выделить на достройку моста еще 400 млн рублей Ранее планировалось, что мост будет достроен в 2018 году.

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