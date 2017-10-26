Челябинская епархия посоветовала чиновникам отменить празднование Хэллоуина
В миссионерском отделе южноуральцев призывают не участвовать в празднике 31 октября.
В миссионерском отделе южноуральцев призывают не участвовать в празднике 31 октября.
Челябинская епархия выступала с просьбой к чиновникам отказаться от празднования Хэллоуина и пересмотреть решение о проведении праздника там, где оно уже было принято, такое обращение распространил миссионерский отдел.
«Опыт прошлых лет показывает, что на острие административной “свиньи” — одного из клиньев, разбивающих
По мнению представителей епархии, решение о праздновании Хеллоуина противоречит Стратегии национальной безопасности 2015 года и ряду других законодательных актов РФ. Говоря о духовной опасности праздника, миссионерский отдел рекомендует южноуральцам воздержаться от участия в нём.
Напомним, в мае текущего года владельцы челябинского ТРК по рекомендации епархии отменили фестиваль красок.