Челябинская епархия посоветовала чиновникам отменить празднование Хэллоуина

Челябинская епархия выступала с просьбой к чиновникам отказаться от празднования Хэллоуина и пересмотреть решение о проведении праздника там, где оно уже было принято, такое обращение распространил миссионерский отдел.

«Опыт прошлых лет показывает, что на острие административной “свиньи” — одного из клиньев, разбивающих духовно-нравственное ядро российской цивилизации, вновь могут оказаться безответственно-толерантные чиновники, функционеры системы образования, администраторы увеселительных заведений. Прямое попущение празднований такого рода “праздников”, как и готовность участвовать в них свидетельствует о том, что в общественном сознании россиян происходят страшные, фатальные изменения, грозящие стать необратимыми: в частности, этос труда (“делу — время, потехе — час”) вытесняется и подменяется этосом развлечения (“делу — час, потехе — время”) — при том безразлично, какого развлечения», — говорится в обращении.

По мнению представителей епархии, решение о праздновании Хеллоуина противоречит Стратегии национальной безопасности 2015 года и ряду других законодательных актов РФ. Говоря о духовной опасности праздника, миссионерский отдел рекомендует южноуральцам воздержаться от участия в нём.