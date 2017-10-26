Вспомнит всё. Студент из Башкирии развил феноменальную память

21-летний студент юрфака БашГУ Илья Антонов — мнемонист. Это человек, который с помощью специальных методик развивает память. Чтобы продемонстрировать свои возможности, такие люди, как правило, запоминают цифры после запятой числа «Пи».

Сверхспособностей нет.

Илья заявил на передаче «Удивительные люди», что может назвать любую из 23 тысяч цифр после запятой числа «Пи». Ведущий предложил озвучить 20 цифр после 10-тысячного знака числа «Пи» после запятой. Парень безошибочно перечислил цифры. Затем ведущий попросил назвать 20 цифр в обратном порядке, начиная с 23-тысячного знака. И вновь Илья не ошибся. Кроме того он определил, что во всех 23 тысячах знаках дважды встречается комбинация цифр 1706 и ни разу — комбинация 1948. Парень успешно прошёл в финал шоу.

Никаких сверхспособностей, по признанию Ильи, у него нет и никогда не было.

«И ни у кого их нет. Есть люди просто чуть способнее, чем остальные. Всё остальное — это результат длительных тренировок» — говорит он.

В последние два года парень активно занимается так называемой мнемотехникой — это специальные приемы и способы, облегчающие запоминание нужной информации и увеличивающие объём памяти путем образования ассоциаций. Последние несколько месяцев он занимался запоминанием числа «Пи», что и продемонстрировал на телепередаче.

Сколько максимум цифр может запомнить человеческий мозг? Илья уверен, что количество не ограничено нашими возможностями, проблема только в одном — в нехватке времени.

«Допустим, человек выучил тысячу знаков в числе “Пи” за один день — это реально, — рассказывает парень. — Но если не повторять, информация станет скоро пропадать. Нужно её повторять. Сначала часто и много, потом реже. Наконец, человек довёл её до такого уровня за три недели, что может только раз в 20 дней повторять, чтобы она поддерживалась. Всё, она хранится надёжно. А если человек выучил двадцать тысяч знаков? Чтобы повторить тысячу, в день нужно минут десять. Получается, где-то пять часов уйдёт на 20 тысяч знаков в день. Человек может выучить и 200 тысяч знаков, только вопрос — сколько времени придётся ему их потом повторять? На планете есть люди, которые знают 100 тысяч и более знаков. Возможно, не постоянно, но какое-то время они могли их знать».

Чемпионат по запоминанию.

По словам Ильи, его занятие в жизни помогает во многих ситуациях. Когда нужно запомнить номер телефона, имена новых людей, пароли, он делает это моментально.

Кстати, к популярным сейчас среди родителей занятиям детей по ментальной арифметике, он относится скептически.

— Не вижу смысла в том, чтобы научиться замечательно считать в уме. Это сейчас легко делают компьютеры и другие гаджеты. Конечно, ментальная арифметика может способствовать развитию внимания, концентрации и отчасти памяти, но не более. Считая, никогда не станешь значительно умнее. Мнемотехника гораздо нужнее и важнее, шире область её применения. Запоминать ведь можно всё, что угодно, а считать — только цифры.

Илья поставил себе цель стать лучшим мнемонистом, для чего готов посвящать этому серьёзное количество времени и сил. Он запоминает не только цифры, но также иностранные слова, просто случайные слова, не так давно создал систему для запоминания карт. «Да и вообще стараюсь запоминать всё, что пригодится в жизни» — говорит он.