Сочинские метеорологи объяснили причину «цементного» дождя
По их мнению, никакой угрозы здоровью граждан либо экологии прошедший дождь не несет.
По их мнению, никакой угрозы здоровью граждан либо экологии прошедший дождь не несет.
О необычном погодном катаклизме ранее сообщал «Югополис».
Утром 26 октября жители Сочи стали свидетелями странного атмосферного явления. В течение примерно 10 минут непонятная субстанция, которую горожане назвали «летающим цементным заводом», обрушилась на город. В результате улицы покрылись слоем грязи
Жители города терялись в догадках о том, что это было, высказывая разные, порой экзотические, версии.
Причину случившегося назвали сочинские метеорологи.
«Это явление обусловлено высотным переносом пылевых частиц, захваченных облачным фронтом, пришедшим с юга. Это достаточно частое явление для наших краев, и никакой угрозы здоровью граждан либо экологии оно не несет», — сообщили «Вестям Сочи» в Спеццентре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.
Между тем, на помощь владельцам испачканных машин должен прийти надвигающийся на Сочи циклон. В ночь на 27 октября синоптики ожидают дожди, местами ливни с грозами, сообщили в мэрии курорта.