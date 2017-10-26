Сочинские метеорологи объяснили причину «цементного» дождя

О необычном погодном катаклизме ранее сообщал «Югополис».

Утром 26 октября жители Сочи стали свидетелями странного атмосферного явления. В течение примерно 10 минут непонятная субстанция, которую горожане назвали «летающим цементным заводом», обрушилась на город. В результате улицы покрылись слоем грязи желто-коричневого цвета. Грязный налет напоминал слой цемента. Особенно сильно пострадали припаркованные на улицах автомобили.

Жители города терялись в догадках о том, что это было, высказывая разные, порой экзотические, версии.

Причину случившегося назвали сочинские метеорологи.

«Это явление обусловлено высотным переносом пылевых частиц, захваченных облачным фронтом, пришедшим с юга. Это достаточно частое явление для наших краев, и никакой угрозы здоровью граждан либо экологии оно не несет», — сообщили «Вестям Сочи» в Спеццентре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

Между тем, на помощь владельцам испачканных машин должен прийти надвигающийся на Сочи циклон. В ночь на 27 октября синоптики ожидают дожди, местами ливни с грозами, сообщили в мэрии курорта.