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13:37 (мск), источник: РИА Новости

На Украине пользователи соцсетей раскритиковали хозяев кота с татуировкой

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей и зоозащитники раскритиковали украинцев, сделавших татуировку своему лысому коту-сфинксу.

Хозяева набили на груди питомца по кличке Яша нечто, что, по их собственному утверждению, является изображением древнеегипетского бога Анубиса.

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Фотографии животного появились в Instagram-аккаунте, который ведется от его имени. Кроме того, пара опубликовала видео нанесения татуировки, во время которого кот находился под наркозом.

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Пользователи соцсетей обвинили хозяев животного в жестоком обращении с животными, назвав их живодерами. Также в комментариях отметили, что наркоз крайне вреден для котов.

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В ответ на это хозяева Яши заявили, что нанесение татуировки является менее болезненным процессом, чем кастрация или удаление когтей. Они подчеркнули, что в их действиях нет ничего экстраординарного, поскольку многим котам этой породы по всему миру делают татуировки.

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