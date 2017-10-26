На Украине пользователи соцсетей раскритиковали хозяев кота с татуировкой
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей и зоозащитники раскритиковали украинцев, сделавших татуировку своему лысому
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей и зоозащитники раскритиковали украинцев, сделавших татуировку своему лысому
Хозяева набили на груди питомца по кличке Яша нечто, что, по их собственному утверждению, является изображением древнеегипетского бога Анубиса.
Фотографии животного появились в
Пользователи соцсетей обвинили хозяев животного в жестоком обращении с животными, назвав их живодерами. Также в комментариях отметили, что наркоз крайне вреден для котов.
В ответ на это хозяева Яши заявили, что нанесение татуировки является менее болезненным процессом, чем кастрация или удаление когтей. Они подчеркнули, что в их действиях нет ничего экстраординарного, поскольку многим котам этой породы по всему миру делают татуировки.