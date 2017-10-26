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13:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

ГИБДД предупреждает водителей о снежных заносах на трассе в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября, ФедералПресс. ГИБДД предупреждает водителей о снежных заносах на трассе Челябинск-Новосибирск и просит южноуральцев отказаться от поездок на личных автомобилях.

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При движении на дальние расстояния жителям области рекомендуют быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.

На всех дорогах работают дополнительные наряды ДПС. Добавим, по данным синоптиков, сегодня и завтра в Челябинской области ожидается сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха может упасть до минус 15 градусов. «Изменение погоды ухудшает дорожные условия, повышает риск совершения дорожно-транспортных происшествий», — подчеркнули в ГИБДД.

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