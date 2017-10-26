Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт рассказал о последствиях захвата танка Т90А террористами
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
IKEA извинилась перед китайцами за ролик про одинокую девушку
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: 55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
13:49 (мск), источник: dostup1.ru

Атмосферное давление в Челябинске в течение суток упадет на 16 пунктов

При понижении атмосферного давления метеозависимые люди испытывают дискомфорт: дыхание делается более частым, учащается пульс.

Атмосферное давление в Челябинске в предстоящие сутки значительно понизится и достигнет отметки 736 мм ртутного столба, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, атмосферное давление упадет на 16 пунктов: если в 14 часов 26 октября в центре Челябинска оно составляло 752 мм, то в течение суток упадет до 736 мм. Геомагнитное поле — слабо возмущенное.

Предстоящей ночью в большинстве районов Челябинской области пройдет небольшой, местами — умеренный снег, в горах и в южной половине — сильный, на дорогах прогнозируется гололедица, местами — сильная, будет минус 2−7, при прояснении — до 12 градусов мороза.

Днем в пятницу характер погоды существенно не изменится, но на юге возможно налипание мокрого снега на провода, будет от минус трех до плюс двух градусов, отдельные порывы южного, юго-восточного ветра до 13 метров в секунду.

Напомним, атмосферное давление в октябре в Челябинске составляет 742 мм ртутного столба. В отдельные годы оно опускалось до 710 мм или повышалось до 757 мм.

При понижении атмосферного давления метеозависимые люди испытывают дискомфорт: дыхание делается более частым, учащается пульс, появляются одышка, головокружение, сонливость, упадок сил. В некоторых случаях наблюдается ухудшение работы желудочно-кишечного тракта.

Хуже всего такой перепад влияет на тех людей, которые склонны к депрессиям и самоубийствам. У них повышается чувство тревожности и беспокойства, что может привести к печальным последствиям.

При низком атмосферном давлении нужно позаботиться о свободном доступе свежего воздуха (можно открыть окно или распахнуть балконную дверь, если нет возможности прогуляться). Питание также играет важную роль. Чтобы выровнять ионный баланс в организме, необходимо съесть кусочек соленой рыбы или консервированный огурец.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Атмосферное давление в Челябинске в течение суток упадет на 16 пунктов
Главу Минстроя РФ беспокоит подготовка к зиме в Челябинской области. Путин в курсе
В театре Армена Джигарханяна проходят обыски
При взрыве в Киеве погибли два человека
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком в Финляндии
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
ГД одобрила блокировку сайтов нежелательных организаций без суда
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь