Атмосферное давление в Челябинске в течение суток упадет на 16 пунктов

Атмосферное давление в Челябинске в предстоящие сутки значительно понизится и достигнет отметки 736 мм ртутного столба, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, атмосферное давление упадет на 16 пунктов: если в 14 часов 26 октября в центре Челябинска оно составляло 752 мм, то в течение суток упадет до 736 мм. Геомагнитное поле — слабо возмущенное.

Предстоящей ночью в большинстве районов Челябинской области пройдет небольшой, местами — умеренный снег, в горах и в южной половине — сильный, на дорогах прогнозируется гололедица, местами — сильная, будет минус 2−7, при прояснении — до 12 градусов мороза.

Днем в пятницу характер погоды существенно не изменится, но на юге возможно налипание мокрого снега на провода, будет от минус трех до плюс двух градусов, отдельные порывы южного, юго-восточного ветра до 13 метров в секунду.

Напомним, атмосферное давление в октябре в Челябинске составляет 742 мм ртутного столба. В отдельные годы оно опускалось до 710 мм или повышалось до 757 мм.

При понижении атмосферного давления метеозависимые люди испытывают дискомфорт: дыхание делается более частым, учащается пульс, появляются одышка, головокружение, сонливость, упадок сил. В некоторых случаях наблюдается ухудшение работы желудочно-кишечного тракта.

Хуже всего такой перепад влияет на тех людей, которые склонны к депрессиям и самоубийствам. У них повышается чувство тревожности и беспокойства, что может привести к печальным последствиям.