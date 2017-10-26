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13:46 (мск), источник: Om1.ru

Бывший омский губернатор Полежаев пришел на «Матильду»

Президент фонда «Духовное наследие» отправился в обеденный перерыв в кинотеатр «Слава».

Президент «Духовного наследия», бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев оказался в числе первых зрителей скандального фильма «Матильда».

Сегодня резонансную картину Алексея Учителя выпустили в прокат. С этой целью экс-глава региона пришел в обеденный перерыв в кинотеатр «Слава», сообщают источники «Нового Омска».

Полицейские и охрана предпринимают усиленные меры безопасности в кинотеатрах, где покажут фильм: «Слава», «Маяк» и «Галактика». Остальные отказались от проката ленты из-за протеста радикально настроенных православных граждан во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Отметим, что фонд «Духовное наследие» Леонида Полежаева сейчас занимается изданием книг, а сам бывший глава региона — восстановлением храмов.

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