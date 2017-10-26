Бывший омский губернатор Полежаев пришел на «Матильду»

Президент «Духовного наследия», бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев оказался в числе первых зрителей скандального фильма «Матильда».

Сегодня резонансную картину Алексея Учителя выпустили в прокат. С этой целью экс-глава региона пришел в обеденный перерыв в кинотеатр «Слава», сообщают источники «Нового Омска».

Полицейские и охрана предпринимают усиленные меры безопасности в кинотеатрах, где покажут фильм: «Слава», «Маяк» и «Галактика». Остальные отказались от проката ленты из-за протеста радикально настроенных православных граждан во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской.