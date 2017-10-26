Бывший омский губернатор Полежаев пришел на «Матильду»
Президент фонда «Духовное наследие» отправился в обеденный перерыв в кинотеатр «Слава».
Президент фонда «Духовное наследие» отправился в обеденный перерыв в кинотеатр «Слава».
Президент «Духовного наследия», бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев оказался в числе первых зрителей скандального фильма «Матильда».
Сегодня резонансную картину Алексея Учителя выпустили в прокат. С этой целью
Полицейские и охрана предпринимают усиленные меры безопасности в кинотеатрах, где покажут фильм: «Слава», «Маяк» и «Галактика». Остальные отказались от проката ленты
Отметим, что фонд «Духовное наследие» Леонида Полежаева сейчас занимается изданием книг, а сам бывший глава региона — восстановлением храмов.