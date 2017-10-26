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16:28 (мск), источник: Вести Иркутск

Изюбрей пересчитали в «Заповедном Прибайкалье»

Специалисты «Заповедного Прибайкалья» подсчитали количество изюбрей. Делали это по их голосам.

Источник: Вести Иркутск

С 15 сентября по 25 октября у самцов был период гона. Сразу семь — максимальное количество одновременно ревущих изюбрей зафиксировали на Ольхоне. Как раз там популяцию благородных оленей пришлось восстанавливать с нуля. В 60-х их почти истребили. Специалисты рассказывают — численность этих животных в регионе постоянно меняется — в зависимости как от количества хищников, так и от ухудшения кормовой базы для самих изюбрей. Точные результаты подсчётов будут известны через месяц.

— Производит подсчёт ревущих самцов, определяя их местоположение по голосам. Для того, чтобы активизировать ответный рёв изюбря, опытный учётчик применяет специальный манок, так называемую трубу, — говорит сотрудник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

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