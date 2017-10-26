Изюбрей пересчитали в «Заповедном Прибайкалье»
Специалисты «Заповедного Прибайкалья» подсчитали количество изюбрей. Делали это по их голосам.
Специалисты «Заповедного Прибайкалья» подсчитали количество изюбрей. Делали это по их голосам.
С 15 сентября по 25 октября у самцов был период гона. Сразу семь — максимальное количество одновременно ревущих изюбрей зафиксировали на Ольхоне. Как раз там популяцию благородных оленей пришлось восстанавливать с нуля. В 60-х их почти истребили. Специалисты рассказывают — численность этих животных в регионе постоянно меняется — в зависимости как от количества хищников, так и от ухудшения кормовой базы для самих изюбрей. Точные результаты подсчётов будут известны через месяц.
— Производит подсчёт ревущих самцов, определяя их местоположение по голосам. Для того, чтобы активизировать ответный рёв изюбря, опытный учётчик применяет специальный манок, так называемую трубу, — говорит сотрудник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.