122 новобранца отправились в армию из Иркутской области

Теперь их будут кормить в вагоне-ресторане, а раньше выдавали сухие пайки. Это новшество появилось в армии в этом году. Со сборного пункта Гончарово Шелеховского района в четверг защищать Родину отправились 122 новобранца. А за два дня их будет 400 человек.