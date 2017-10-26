122 новобранца отправились в армию из Иркутской области
Теперь их будут кормить в
Теперь их будут кормить в
Молодые люди станут служить в Восточном военном округе. Это воинские части в Бурятии, Забайкальском и Хабаровском краях. Всего этой осенью из Прибайкалья в армию уйдут 3 тысячи человек. Следующая отправка новобранцев запланирована на 8 ноября.
— Требования к призывникам ещё более высокие. В войска поступает современная техника, должны люди быть образованными. Из 3073 человек, которые призываются осенью 2017 года, 300 человек — это ребята с высшим образованием, — говорит военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев.