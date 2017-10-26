Детский сад за 185 млн рублей открылся в Новосибирской области

Новый детский сад на 220 мест открылся в поселке Ложок Новосибирской области. На строительство детского сада «Лесная сказка» общей площадью более 5,5 тыс. кв. м. было направлено 185 млн рублей, в том числе 125 млн — средства федерального бюджета, 60 млн — областного бюджета. Новый детский сад рассчитан на 12 групп. Групповые комнаты укомплектованы всей необходимой мебелью, в том числе предусмотрены шкафы для пособий, телевизоры, музыкальные центры, мягкие игровые модули.

Главный вход в здание детского сада «Лесная сказка» оборудован пандусом для инвалидов-колясочников. Для создания специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья закуплено специальное оборудование: многофункциональные кресла для детей с детским церебральным параличом и детей-инвалидов, мобильный подъемник на гусеничном ходу для перемещения людей в инвалидных креслах-колясках любого типа по лестничным маршам при помощи сопровождающего лица. Медицинский блок включает процедурный кабинет, кабинет врача и техническое помещение. Также здесь есть кабинеты психолога и логопеда. Все кабинеты оснащены оборудованием и соответствуют действующим санитарным нормам.

«В учреждении созданы все условия для обучения, занятий спортом и творчеством. Новый детский сад получил лицензию на ведение образовательной деятельности, это означает, что учреждение может работать и реализовывать разнообразные программы, в том числе общего образования. Так, на базе “Лесной сказки” уже открыт первый класс», — подчеркнул министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Поселок Ложок, относящийся к Барышевскому сельсовету Новосибирского района, еще десять лет назад, по данным Википедии, насчитывал всего 55 жителей. Теперь здесь активно идет малоэтажное многоквартирное строительство, привлекающие молодые семьи с детьми.

В 2017 году также запланировано завершение строительства детского сада в селе Северное Северного района на 330 мест и открытие дополнительных 200 мест в действующих детских садах и школах Новосибирской области.