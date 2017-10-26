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14:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дополнительный поезд свяжет Воронеж и Москву в ноябрьские праздники

Дополнительный поезд № 274 отправится из Москвы в Воронеж в 14:08 пятницы, 3 ноября, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе федеральной пассажирской компании. Из Воронежа в Москву поезд поедет в 12:55 понедельника, 6 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

В ноябрьские выходные московский филиал АО «ФПК» назначил 16 дополнительных поездов. Железнодорожники увеличили количество мест в поездах дальнего следования из-за дополнительного притока пассажиров в праздничные дни.

Кроме Воронежа жители регионов смогут уехать в Москву из Новозыбкова, Кирова, Льгова, Старого Оскола, Белгорода, Чебоксар, Казани, Пензы, Саранска, Курска и Ярославля. Наибольшее количество дополнительных поездов отправится с Казанского и Курского вокзалов 3 и 4 ноября.

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