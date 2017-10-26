Дополнительный поезд свяжет Воронеж и Москву в ноябрьские праздники

Дополнительный поезд № 274 отправится из Москвы в Воронеж в 14:08 пятницы, 3 ноября, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе федеральной пассажирской компании. Из Воронежа в Москву поезд поедет в 12:55 понедельника, 6 ноября.