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14:33 (мск), источник: Клопс.ru

В День народного единства в Калининграде ограничат движение транспорта

В субботу, 4 ноября, в центре Калининграда ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Источник: Клопс.ru

«Для проведения церемонии возложения венков и цветов к мемориальному ансамблю на братской могиле 1200 советских воинов-гвардейцев 4 ноября с 10:30 до 12:30 отдел ГИБДД УМВД России по городу Калининграду произведёт оперативное закрытие движения транспорта по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Румянцева до ул. Театральной, по ул. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дм. Донского», — говорится в сообщении.

На время закрытия автобус № 4 направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту и ул. Портовой. В обратном направлении он пойдёт по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.

Автобус № 49 поедет с Московского проспекта по Эстакадному мосту на Ленинский проспект и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — с Ленинского проспекта на Московский с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Горной и далее по Московскому проспекту по существующему маршруту.

Автобусы № 72, № 75 и троллейбус № 2 на время закрытия движения направят по ул. Театральной, Ленинскому и Московскому проспектам. В обратном направлении они пойдут по тому же маршруту.

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