В День народного единства в Калининграде ограничат движение транспорта
В субботу, 4 ноября, в центре Калининграда ограничат движение транспорта. Об этом сообщает
В субботу, 4 ноября, в центре Калининграда ограничат движение транспорта. Об этом сообщает
«Для проведения церемонии возложения венков и цветов к мемориальному ансамблю на братской могиле 1200 советских
На время закрытия автобус № 4 направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту и ул. Портовой. В обратном направлении он пойдёт по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.
Автобус № 49 поедет с Московского проспекта по Эстакадному мосту на Ленинский проспект и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — с Ленинского проспекта на Московский с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Горной и далее по Московскому проспекту по существующему маршруту.
Автобусы № 72, № 75 и троллейбус № 2 на время закрытия движения направят по ул. Театральной, Ленинскому и Московскому проспектам. В обратном направлении они пойдут по тому же маршруту.