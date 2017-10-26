Лишайники показали, насколько загрязнен московский воздух

Источник: Пресс-служба МФТИ

Результаты опубликованы в Journal of Applied Spectroscopy.

Ученые рассматривали образцы лишайника Xanthoria parietina, собранные рядом с Дубной, Долгопрудным, Нижним Новгородом и Москвой. Исследователи оценили концентрации соединений железа, меди, марганца, а также радикалов естественных компонентов лишайников фенолов и полифенолов.

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Изменение концентрации радикалов в составе лишайников определяется качеством атмосферного воздуха. Поэтому спектрометрический анализ лишайников дал информацию о степени загрязнения воздуха в месте его произрастания. Светлана Журавлева Автор исследования, доцент департамента химии МФТИ

Полученные данные исследователи сравнивали со стандартным комплексным показателем оценки загрязнения окружающей среды — индексом загрязнения атмосферы (ИЗА).

ИЗА рассчитывается как сумма среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в единицах предельно допустимой концентрации с учетом класса их опасности.

По оценке ИЗА, низкий уровень загрязнения атмосферы наблюдается в городах Дубна и Долгопрудный, а высокий уровень загрязнения атмосферы — в Москве и Нижнем Новгороде. Эти данные соотносятся с обнаруженными концентрациями радикалов и парамагнитных металлов в образцах лишайника.