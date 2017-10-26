Лишайники показали, насколько загрязнен московский воздух
Ученые из МФТИ при помощи состава лишайников смогли оценить экологическое состояние Москвы и других городов.
Ученые из МФТИ при помощи состава лишайников смогли оценить экологическое состояние Москвы и других городов.
Результаты опубликованы в Journal of Applied Spectroscopy.
Ученые рассматривали образцы лишайника Xanthoria parietina, собранные рядом с Дубной, Долгопрудным, Нижним Новгородом и Москвой. Исследователи оценили концентрации соединений железа, меди, марганца, а также радикалов естественных компонентов лишайников фенолов и полифенолов.
Изменение концентрации радикалов в составе лишайников определяется качеством атмосферного воздуха. Поэтому спектрометрический анализ лишайников дал информацию о степени загрязнения воздуха в месте его произрастания.
Полученные данные исследователи сравнивали со стандартным комплексным показателем оценки загрязнения окружающей среды — индексом загрязнения атмосферы (ИЗА).
По оценке ИЗА, низкий уровень загрязнения атмосферы наблюдается в городах Дубна и Долгопрудный, а высокий уровень загрязнения атмосферы — в Москве и Нижнем Новгороде. Эти данные соотносятся с обнаруженными концентрациями радикалов и парамагнитных металлов в образцах лишайника.
Например, концентрация радикалов органических соединений в образцах из Москвы в 1,9 раза больше, чем в образцах из Дубны, а концентрация парамагнитных металлов в образцах лишайника из Москвы в 5,6 раза больше по сравнению с образцами из Дубны.