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14:38 (мск), источник: Индикатор

Лишайники показали, насколько загрязнен московский воздух

Ученые из МФТИ при помощи состава лишайников смогли оценить экологическое состояние Москвы и других городов.

Источник: Пресс-служба МФТИ

Результаты опубликованы в Journal of Applied Spectroscopy.

Ученые рассматривали образцы лишайника Xanthoria parietina, собранные рядом с Дубной, Долгопрудным, Нижним Новгородом и Москвой. Исследователи оценили концентрации соединений железа, меди, марганца, а также радикалов естественных компонентов лишайников фенолов и полифенолов.

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Изменение концентрации радикалов в составе лишайников определяется качеством атмосферного воздуха. Поэтому спектрометрический анализ лишайников дал информацию о степени загрязнения воздуха в месте его произрастания.
Светлана Журавлева
Автор исследования, доцент департамента химии МФТИ

Полученные данные исследователи сравнивали со стандартным комплексным показателем оценки загрязнения окружающей среды — индексом загрязнения атмосферы (ИЗА).

ИЗА рассчитывается как сумма среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в единицах предельно допустимой концентрации с учетом класса их опасности.

По оценке ИЗА, низкий уровень загрязнения атмосферы наблюдается в городах Дубна и Долгопрудный, а высокий уровень загрязнения атмосферы — в Москве и Нижнем Новгороде. Эти данные соотносятся с обнаруженными концентрациями радикалов и парамагнитных металлов в образцах лишайника.

Например, концентрация радикалов органических соединений в образцах из Москвы в 1,9 раза больше, чем в образцах из Дубны, а концентрация парамагнитных металлов в образцах лишайника из Москвы в 5,6 раза больше по сравнению с образцами из Дубны.

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 Лишайники показали, насколько загрязнен московский воздух
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