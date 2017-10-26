27 октября в Казани ожидается небольшой снег

В предстоящие сутки 27 октября синоптики прогнозируют в Казани и в целом по республике местами небольшой снег.

В ночь на пятницу в Казани столбики термометров опустятся до 2−4 градусов мороза. В Татарстане температура воздуха составит минус 2−7 градусов. Ветер юго-восточный, слабый.

В дневные часы в столице республики воздух прогреется до 1 градуса тепла, в Татарстане — до +2 градусов. Ветер сохранит свое направление и силу. Местами в РТ на дорогах гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.