Американский гинеколог оплодотворил полсотни пациенток без их ведома

По словам адвокатов 78-летнего Дональда Клайна (Donald Cline), он собирается признать свою вину. Судебное слушание намечено на 14 декабря.

Как отмечает Daily Mail, следствие подозревает, что с начала 1970-х гинеколог оплодотворил около 50 пациенток, которые были уверены, что биологический материал взят из банка спермы. К такому шагу он прибегал, когда под рукой не было донорского материала.

При этом, как пишет New York Post, пока установлено, что Клайн является биологическим отцом двух детей своих пациенток. Следствие по этому делу продолжается.

Согласно законам штата Индиана, врачам не запрещено становиться донорами собственных пациентов. Какое наказание может грозить врачу, не уточняется.