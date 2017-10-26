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15:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Омский Минздрав оштрафовал спасшую пациенту жизнь медсестру

Сотрудница скорой помощи деревни Кутырлы Омской области была оштрафована за то, что попросила денег за доставку пациента до городской больницы.

Автомобиль подстанции был сломан, и больного пришлось отправить на частной машине, пишет газета «Ореол».

«По причине того, что юридически медицинская сестра, приняв решение о более быстрой транспортировке пациента, нарушила алгоритм оказания медицинской помощи, на нее наложено дисциплинарное взыскание», — цитирует издание пресс-службу регионального Минздрава.

При этом, как отмечает «Ореол», при обследовании жителя деревни медсестра заподозрила у него внутреннее кровотечение. Вариантов было два: вызывать скорую из соседнего поселка за 25 километров и терять время, либо везти больного частным порядком и успеть его спасти. В итоге мужчину доставили вовремя, прооперировали, и он остался жив.

23 октября об инциденте в соцсетях рассказала дочь пациента. По словам женщины, медики потребовали у нее заплатить 500 рублей за бензин. В областном Минздраве провели проверку по данному факту, в результате виновной признали медсестру.

Ранее пензенские следователи начали проверку сообщения об отказе работников скорой помощи города Заречный направить бригаду к месту ДТП, где был сбит девятилетний мальчик. По предварительным данным, медики заявили, что не могут добраться до пострадавшего, поскольку это не их территория.

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