Синоптики пообещали метель в Москве в ночь на 27 октября
Первая в этом году метель начнется в Москве вечером 26 октября и продлится ночью. Об этом сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Первая в этом году метель начнется в Москве вечером 26 октября и продлится ночью. Об этом сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"Когда скорость ветра 7 м/с и снегопад — это метель. Сегодня вечером метель сбивать с ног не будет, она слабая", — сказал Цыганков.
По словам синоптика, в предстоящие выходные ожидается потепление и осадки. «Сегодня [26 октября] около ноля градусов, завтра [27 октября] — тоже, в субботу [28 октября] — от плюс одного до плюс трех градусов, в воскресенье [29 октября]— от плюс трех до плюс пяти градусов», — уточнил Цыганков.
Московский регион покидает антициклон, атмосферное давление падает и до начала новой недели останется низким. В четверг, 26 октября, во второй половине дня ожидается небольшой снег, на западе Подмосковья он будет умеренным, сообщает
В начале следующей недели осадки не прекратятся, но температура воздуха составит ночью от минус одного градуса до плюс четырех, и от плюс одного градуса до плюс шести — днем.