Суд обязал администрацию Шахуньи Нижегородской области отремонтировать дорогу
Суд обязал администрацию Шахуньи Нижегородской области отремонтировать участок дороги после жалоб жителей и вмешательства прокуратуры. Об этом объединенная
Суд обязал администрацию Шахуньи Нижегородской области отремонтировать участок дороги после жалоб жителей и вмешательства прокуратуры. Об этом объединенная
Согласно информации, после неоднократных жалоб жителей ул. Тимирязева и прилегающих к ней домов на плохое состояние дороги прокуратура провела проверку на соответствие ее требованиям безопасности. Проверка показала, что грунтовая дорога имеет ямы, высокую колейность, выбоины, просадки и другие повреждения.
Суд учел мнение граждан и представителя ГИБДД о том, что этой автодорогой после дождливого лета невозможно пользоваться и требуется ее ремонт. Решение в законную силу не вступило.