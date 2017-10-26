Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Взрыв в Киеве, в котором пострадал депутат, признали терактом
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Энциклопедия советской жизни 70-х26 октября 1977 вышла мелодрама Рязанова «Служебный роман», которую по аналогии с романом «Евгений Онегин» можно назвать «энциклопедией советской жизни 70-х»
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: проблема в ВВС Болгарии - пилоты отказались лететь на МиГ-29
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
16:09 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд обязал администрацию Шахуньи Нижегородской области отремонтировать дорогу

Суд обязал администрацию Шахуньи Нижегородской области отремонтировать участок дороги после жалоб жителей и вмешательства прокуратуры. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 26 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, после неоднократных жалоб жителей ул. Тимирязева и прилегающих к ней домов на плохое состояние дороги прокуратура провела проверку на соответствие ее требованиям безопасности. Проверка показала, что грунтовая дорога имеет ямы, высокую колейность, выбоины, просадки и другие повреждения.

Суд учел мнение граждан и представителя ГИБДД о том, что этой автодорогой после дождливого лета невозможно пользоваться и требуется ее ремонт. Решение в законную силу не вступило.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МВД назвало причину обысков в театре Джигарханяна
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
При взрыве на фабрике фейерверков в Джакарте погибли 47 человек
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь