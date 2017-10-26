Суд обязал администрацию Шахуньи Нижегородской области отремонтировать дорогу

Согласно информации, после неоднократных жалоб жителей ул. Тимирязева и прилегающих к ней домов на плохое состояние дороги прокуратура провела проверку на соответствие ее требованиям безопасности. Проверка показала, что грунтовая дорога имеет ямы, высокую колейность, выбоины, просадки и другие повреждения.