Синоптики сообщили о погоде в Омске на декабрь

Источник: РИА "Новости"

Как отметил пресс-секретарь гидрометеоцентра Ренад Ягудин, в Омске в декабре температура будет выше климатической нормы ориентировочно на один градус. Отметим, что нормой для декабря в Омске считается температура -14.

В соседних сибирских регионах, по словам синоптика, декабрь ожидается более прохладным. В Новосибирске средняя температура составит -16 градусов. В Алтайском крае, например, температура будет ниже климатической нормы на 1,5 градуса.