Синоптики сообщили о погоде в Омске на декабрь
Предварительный прогноз на зимние месяцы 26 октября дали в
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Предварительный прогноз на зимние месяцы 26 октября дали в
Как отметил
В соседних сибирских регионах, по словам синоптика, декабрь ожидается более прохладным. В Новосибирске средняя температура составит -16 градусов. В Алтайском крае, например, температура будет ниже климатической нормы на 1,5 градуса.
Январь для Омска, по предварительным прогнозам, может быть холоднее обычного, а февраль, напротив — теплее. Осадки в Омске зимой прогнозируются на уровне нормы.