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15:17 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики сообщили о погоде в Омске на декабрь

Предварительный прогноз на зимние месяцы 26 октября дали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил пресс-секретарь гидрометеоцентра Ренад Ягудин, в Омске в декабре температура будет выше климатической нормы ориентировочно на один градус. Отметим, что нормой для декабря в Омске считается температура -14.

В соседних сибирских регионах, по словам синоптика, декабрь ожидается более прохладным. В Новосибирске средняя температура составит -16 градусов. В Алтайском крае, например, температура будет ниже климатической нормы на 1,5 градуса.

Январь для Омска, по предварительным прогнозам, может быть холоднее обычного, а февраль, напротив — теплее. Осадки в Омске зимой прогнозируются на уровне нормы.

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