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16:11 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани в домах одного из районов появится родниковая вода: для этого пробурят скважину

В Приволжском районе Казани в домах микрорайона М14 появится родниковая вода, для этого около Оренбургского тракта пробурят скважину. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Месторождение было обнаружено в 2015 году.

По словам министра экологии и природных ресурсов РТ Фарида Абдулганиева, из этой скважины с глубины 100 метров планируется получать до 20 тыс. куб. м воды в сутки, что позволит обеспечить водой около 100 тысяч казанцев.

Артезианская вода не требует водоподготовки, это месторождение станет резервным источником водоснабжения всего города.

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