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15:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Южном Урале откроют сеть детских технопарков

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября, ФедералПресс. Челябинская область получит более 67,6 миллионов рублей на создание сети детских технопарков «Кванториум».

Первые объекты появятся на базе Южно-Уральского государственного университета и Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. Их открытие запланировано на 2018−2019 учебный год, сообщает пресс-служба главы региона.

Площадь детского технопарка «Кванториум» на базе ЮурГУ составит 1600 квадратных метров. Уточняется, что там будут развивать несколько проектных направлений: акваквантум, робоквантум, космоквантум, IT-квантум, автоквантум, аэроквантум, интерзону и Hi-tech-базу. Для каждого направления будет создано отдельное помещение. Самые большие площади займут презентационный зал, коворкинг с лаундж-зоной, а также аэроквантум с высокими потолками в два этажа и местом для мастерских. Кроме того, в здании появится шахматный зал, медиа-библиотека и прочие учебные и технические помещения. «Уже в следующем учебном году мы планируем запустить работу детского технопарка. Сама идея “Кванториума” заключается в том, что дети, играя, изучают передовые технологии и учатся применять теорию на практике. Также здесь происходит работа в команде, нацеленная на достижение реального результата. А главным составляющим образовательного процесса является то, что дети учатся ставить цели и достигать их, у них вырабатывается умение четко выражать свои мысли, работать в условиях жесткой конкуренции и при сжатых сроках», — рассказал заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Глава Южного Урала Борис Дубровский подчеркнул: «Детский технопарк — большой шаг в развитии дополнительного образования. Это позволит ежегодно увеличивать охват детей техническим творчеством более чем на 1,5 тысячи. Мы рассчитываем, что таким образом молодые таланты будут активно развиваться и занимать призовые места на ведущих международных конкурсах мастерства среди детей, подростков и юношества. А в конечном итоге в стране появятся активные думающие специалисты технического плана, которые возродят промышленность и смогут дать толчок развитию внутренних резервов».

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