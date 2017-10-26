На Южном Урале откроют сеть детских технопарков

Площадь детского технопарка «Кванториум» на базе ЮурГУ составит 1600 квадратных метров. Уточняется, что там будут развивать несколько проектных направлений: акваквантум, робоквантум, космоквантум, IT-квантум, автоквантум, аэроквантум, интерзону и Hi-tech-базу. Для каждого направления будет создано отдельное помещение. Самые большие площади займут презентационный зал, коворкинг с лаундж-зоной, а также аэроквантум с высокими потолками в два этажа и местом для мастерских. Кроме того, в здании появится шахматный зал, медиа-библиотека и прочие учебные и технические помещения. «Уже в следующем учебном году мы планируем запустить работу детского технопарка. Сама идея “Кванториума” заключается в том, что дети, играя, изучают передовые технологии и учатся применять теорию на практике. Также здесь происходит работа в команде, нацеленная на достижение реального результата. А главным составляющим образовательного процесса является то, что дети учатся ставить цели и достигать их, у них вырабатывается умение четко выражать свои мысли, работать в условиях жесткой конкуренции и при сжатых сроках», — рассказал заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.