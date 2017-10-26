На Южном Урале откроют сеть детских технопарков
ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября, ФедералПресс. Челябинская область получит более 67,6 миллионов рублей на создание сети детских технопарков «Кванториум».
ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября, ФедералПресс. Челябинская область получит более 67,6 миллионов рублей на создание сети детских технопарков «Кванториум».
Первые объекты появятся на базе
Площадь детского технопарка «Кванториум» на базе ЮурГУ составит 1600 квадратных метров. Уточняется, что там будут развивать несколько проектных направлений: акваквантум, робоквантум, космоквантум,
Глава Южного Урала Борис Дубровский подчеркнул: «Детский технопарк — большой шаг в развитии дополнительного образования. Это позволит ежегодно увеличивать охват детей техническим творчеством более чем на 1,5 тысячи. Мы рассчитываем, что таким образом молодые таланты будут активно развиваться и занимать призовые места на ведущих международных конкурсах мастерства среди детей, подростков и юношества. А в конечном итоге в стране появятся активные думающие специалисты технического плана, которые возродят промышленность и смогут дать толчок развитию внутренних резервов».