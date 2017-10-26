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15:54 (мск), источник: Volga News

В выходные в Самарской области ожидается потепление

В выходные в регионе местами потеплеет до +7 °C, сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 66% 756 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 27 октября, местами пройдут осадки в виде мокрого снега. Ночью температура воздуха составит −2… −7 °C, днем −2… +3 °C. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

В субботу, 28 октября, ночью в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит −2… −7 °C. На дорогах местами гололедица. Днем в большинстве районов также пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбик термометра поднимется от -1 до +4 °C. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Утром на дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 29 октября, ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха составит −2… +3 °C. Днем облачно, осадки в виде дождя. Воздух прогреется от +2 до +7 °C. Ветер юго-восточный 7−12 м/с, местами порывы 15−18 м/с.

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