В выходные в Самарской области ожидается потепление
В выходные в регионе местами потеплеет до +7 °C, сообщают в Приволжском УГМС.
В выходные в регионе местами потеплеет до +7 °C, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 27 октября, местами пройдут осадки в виде мокрого снега. Ночью температура воздуха составит −2… −7 °C, днем −2… +3 °C. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер
В субботу, 28 октября, ночью в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит −2… −7 °C. На дорогах местами гололедица. Днем в большинстве районов также пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбик термометра поднимется от -1 до +4 °C. Ветер
В воскресенье, 29 октября, ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха составит −2… +3 °C. Днем облачно, осадки в виде дождя. Воздух прогреется от +2 до +7 °C. Ветер