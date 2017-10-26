В выходные в Самарской области ожидается потепление

В субботу, 28 октября, ночью в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит −2… −7 °C. На дорогах местами гололедица. Днем в большинстве районов также пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбик термометра поднимется от -1 до +4 °C. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Утром на дорогах местами гололедица.