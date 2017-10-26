В Самарской области прививки от гриппа уже сделали 28% населения

В этом году планируют привить вакцинами, поступившими по федеральной заявке, 1 390 100 человек, в том числе 357 800 детей.

Также в Роспотребнадзоре сообщают, что за неделю с 16 по 20 октября в Самарской области зарегистрировано 9270 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре — 5008 случаев. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 6,68% по области и на 8,19% по Самаре.

В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.