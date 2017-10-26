ГИБДД и Упрдор рекомендуют пермским автомобилистам сменить резину

В Прикамье в ближайшие дни сохранится минусовая температура, в ночные часы до -8, в горах и низинах до -13, местами кратковременный снег. На дорогах образуется гололедица. Для обеспечения безопасности трассы общего федерального значения расчищают от снега и обрабатывают противогололедной смесью, сообщает ФКУ Упрдор «Прикамье».



Однако для предотвращения аварийной ситуации специалисты также рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю. Госавтоинспекция напоминает, при смене резины, необходимо установить на заднее стекло транспортного средства знак «Шипы».