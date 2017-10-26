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16:10 (мск), источник: Новости Перми

ГИБДД и Упрдор рекомендуют пермским автомобилистам сменить резину

В Пермском крае уже несколько дней выпадают осадки в виде снега, и, судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода не улучшится. Поэтому специалисты советуют водителям подготовить свои авто к зиме.

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В Прикамье в ближайшие дни сохранится минусовая температура, в ночные часы до -8, в горах и низинах до -13, местами кратковременный снег. На дорогах образуется гололедица. Для обеспечения безопасности трассы общего федерального значения расчищают от снега и обрабатывают противогололедной смесью, сообщает ФКУ Упрдор «Прикамье».

Однако для предотвращения аварийной ситуации специалисты также рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю. Госавтоинспекция напоминает, при смене резины, необходимо установить на заднее стекло транспортного средства знак «Шипы».

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