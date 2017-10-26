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17:31 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгоградской области переиздали Красную книгу

Красную книгу Волгоградской области переиздают раз в 10 лет. В новой редакции появились ранее не входившие в издание виды.

Как сообщили в облкомприроды Волгоградской области, обновленную версию Красной книги по итогам исследований ученых вошли несколько видов растений, которые не встречались более 50 лет и поэтому считались исчезнувшими на территории нашего региона. Например, марсилия египетская, майник двулистный, гроздовник полулунный, а также три новых вида грибов — рубиноболет рубиновый, трутовик лакированный и мухомор Виттадини.

На сегодняшний день в Волгоградской области насчитывается более 3500 видов флоры и около 9500 — фауны, из них к редким и исчезающим относятся 208 видов растений и 132 — животных.

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