В Волгоградской области переиздали Красную книгу

Как сообщили в облкомприроды Волгоградской области, обновленную версию Красной книги по итогам исследований ученых вошли несколько видов растений, которые не встречались более 50 лет и поэтому считались исчезнувшими на территории нашего региона. Например, марсилия египетская, майник двулистный, гроздовник полулунный, а также три новых вида грибов — рубиноболет рубиновый, трутовик лакированный и мухомор Виттадини.