В Волгоградской области переиздали Красную книгу
Красную книгу Волгоградской области переиздают раз в 10 лет. В новой редакции появились ранее не входившие в издание виды.
Красную книгу Волгоградской области переиздают раз в 10 лет. В новой редакции появились ранее не входившие в издание виды.
Как сообщили в облкомприроды Волгоградской области, обновленную версию Красной книги по итогам исследований ученых вошли несколько видов растений, которые не встречались более 50 лет и поэтому считались исчезнувшими на территории нашего региона. Например, марсилия египетская, майник двулистный, гроздовник полулунный, а также три новых вида грибов — рубиноболет рубиновый, трутовик лакированный и мухомор Виттадини.
На сегодняшний день в Волгоградской области насчитывается более 3500 видов флоры и около 9500 — фауны, из них к редким и исчезающим относятся 208 видов растений и 132 — животных.