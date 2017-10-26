Волгоград примет чемпионат по профмастерству

В рамках чемпионата впервые состоятся профессиональные соревнования среди талантливых студентов по направлениям «Туризм» и «Администрирование отеля».

В период проведения чемпионата состоятся состязания по 24 компетенциям в различных сферах профессиональной деятельности, в которых примут участие учащиеся колледжей, техникумов и училищ в возрасте от 16 до 22 лет. Участниками соревнований по направлению «Туризм» стали 5 команд, за звание профессионалов по направлению «Администрирование отеля» сразятся 6 претендентов, а всего для участия в чемпионате подано более 150 заявок. Всем участникам регионального чемпионата предстоит продемонстрировать умение максимально эффективно решать поставленные организаторами задачи, технические навыки, индивидуальные и коллективные качества.

Как отмечают организаторы чемпионата, главной целью соревнований является формирование конкурентоспособной системы профессионального образования, внедрение лучших национальных и международных практик, а также демонстрация кадрового потенциала региона — выявление талантливых студентов, наставников и образовательных организаций.

Напомним, что Волгоградская область официально участвует в движении WorldSkills Russia с 2014 года. В феврале 2016 года состоялся первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в октябре 2016 года прошел второй. Сборная региона, сформированная по итогам двух чемпионатов, два года подряд показывает стабильно высокие результаты, занимая первые и призовые места Национального чемпионата, принимая участие в мировых и европейских первенствах.