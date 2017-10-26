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17:32 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоград примет чемпионат по профмастерству

С 13 по 17 ноября в Волгоградской области будет проходить Третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В рамках чемпионата впервые состоятся профессиональные соревнования среди талантливых студентов по направлениям «Туризм» и «Администрирование отеля».

В период проведения чемпионата состоятся состязания по 24 компетенциям в различных сферах профессиональной деятельности, в которых примут участие учащиеся колледжей, техникумов и училищ в возрасте от 16 до 22 лет. Участниками соревнований по направлению «Туризм» стали 5 команд, за звание профессионалов по направлению «Администрирование отеля» сразятся 6 претендентов, а всего для участия в чемпионате подано более 150 заявок. Всем участникам регионального чемпионата предстоит продемонстрировать умение максимально эффективно решать поставленные организаторами задачи, технические навыки, индивидуальные и коллективные качества.

Как отмечают организаторы чемпионата, главной целью соревнований является формирование конкурентоспособной системы профессионального образования, внедрение лучших национальных и международных практик, а также демонстрация кадрового потенциала региона — выявление талантливых студентов, наставников и образовательных организаций.

Напомним, что Волгоградская область официально участвует в движении WorldSkills Russia с 2014 года. В феврале 2016 года состоялся первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в октябре 2016 года прошел второй. Сборная региона, сформированная по итогам двух чемпионатов, два года подряд показывает стабильно высокие результаты, занимая первые и призовые места Национального чемпионата, принимая участие в мировых и европейских первенствах.

С помощью проведения чемпионата «Молодые профессионалы» решается задача популяризации современных рабочих профессий, повышения их престижа в обществе, привлечения молодых инициативных людей к получению рабочих профессий, привлечения целевой аудитории представителей органов власти, родительской общественности, представителей бизнес сообщества к решению стратегических задач развития профессионального образования на территории Волгоградской области.

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