Пенсионерка Ксения Собчак прочтет письмо от своего отца в 2045 году
«Комсомолка» попыталась выяснить, что за послание находится в «капсуле времени», спрятанной на шпиле Петропавловской крепости.
«Комсомолка» попыталась выяснить, что за послание находится в «капсуле времени», спрятанной на шпиле Петропавловской крепости.
Впервые за долгое время без пяти минут кандидат в президенты и светская львица Ксения Собчак засветилась на федеральном телеканале. Звезда «Дома-2» пришла в «Прямой эфир» к своему другу Андрею Малахову. Правда, Ксюша опоздала на программу на полчаса. И телеведущему пришлось все это время общаться с ее мамой — Людмилой Нарусовой.
Но когда Ксения все же добралась до студии, телевизионщики преподнесли ей ошеломляющий сюрприз. В
— После программы Ксения пыталась у меня выяснить, что там в письме, но я не сказал, — поделился с «Комсомолкой» Базыкин. — Она и раньше не могла знать, что было это письмо. Сейчас меня атакуют журналисты, которые пытаются выяснить, где оно лежит. Но я хочу оставить это красивой историей и сохранить это в тайне. Эту капсулу передал мне Собчак.
Все оставляли письма детям. Он написал очень теплые и душевные стихи для своей дочери. Кто их автор? Не буду говорить, чтобы не раскрывать историю. Эта история — правда. Письмо спрятано в ангеле. Но в 2003-м году шпиль снимали для осмотра и письмо изъяли. Продолжение знают два человека — я и промышленный альпинист, который ее обратно положил.