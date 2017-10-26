Пенсионерка Ксения Собчак прочтет письмо от своего отца в 2045 году

Впервые за долгое время без пяти минут кандидат в президенты и светская львица Ксения Собчак засветилась на федеральном телеканале. Звезда «Дома-2» пришла в «Прямой эфир» к своему другу Андрею Малахову. Правда, Ксюша опоздала на программу на полчаса. И телеведущему пришлось все это время общаться с ее мамой — Людмилой Нарусовой.

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Но когда Ксения все же добралась до студии, телевизионщики преподнесли ей ошеломляющий сюрприз. В ток-шоу пришел заслуженный летчик России Вадим Базыкин. Он рассказал, что в 1995-м году ее отец Анатолий Собчак оставил для дочери послание в «капсуле времени». Спрятано письмо в шпиле Петропавловской крепости. Вскрыть капсулу времени блондинка сможет лишь в 2045 году. А пока лишь остается гадать, какие строки для нее написал отец. Ведь Базыкин дал слово, что не раскроет секрет.

— После программы Ксения пыталась у меня выяснить, что там в письме, но я не сказал, — поделился с «Комсомолкой» Базыкин. — Она и раньше не могла знать, что было это письмо. Сейчас меня атакуют журналисты, которые пытаются выяснить, где оно лежит. Но я хочу оставить это красивой историей и сохранить это в тайне. Эту капсулу передал мне Собчак.