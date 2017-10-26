Филологи примирили сторонников «шаурмы» и «шавермы»
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Варианты названия ближневосточного блюда — «шаурма» и «шаверма» — являются диалектными и живут в устной форме русского языка; закреплять в качестве
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Варианты названия ближневосточного блюда — «шаурма» и «шаверма» — являются диалектными и живут в устной форме русского языка; закреплять в качестве
Издание «Деловой Петербург» сообщало, что депутат заксобрания города Алексей Цивилев обратился в Институт русского языка им. В. В. Виноградова с просьбой внести слово «шаверма» в современные академические словари русского языка, чтобы использовать это слово в документообороте и официальных бумагах.
Ранее губернатор
Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь обратился к губернатору с просьбой сохранить и защитить ряд точек общественного питания, где на протяжении многих лет готовят классическую петербургскую шаверму.
С точки зрения происхождения слова, это блюдо народов всего Ближнего Востока. Когда заимствуется любое иноязычное слово, естественно, оно адаптируется по закону нашей орфоэпии.
«Есть отличия в орфоэпических правилах в исторически сложившихся петербуржской и московской фонологических школах. Поэтому неслучайно москвичи говорят «шаурма», а петербуржцы — «шаверма», — сказала доктор филологических наук, профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина Наталья Боженкова.
Доктор филологических наук, профессор риторики Института Пушкина Владимир Аннушкин также отметил, что, так как это слово функционирует в устной форме, то при его произношении может вставляться губной звук «в» как при произношении имени писателя Уильяма Шекспира.
Вне всякого сомнения здесь могут быть варианты. Их, скорее всего, следует считать допустимыми. В Москве я встречал на палатках только «шаурма». Полагаю, что споры здесь бессмысленны. Надо норму знать, но не быть ее рабом.
Как отметила Боженкова, различных вариантов названия этого блюда встречается очень много. На территории России, например за Уралом, существует вариант «шаварма», а на Ближнем Востоке можно услышать «шиверма» или «шуарма».
«Никого же не смущает, что есть мАнты и есть мантЫ. Способ произнесения, который закреплен за определенной территорией. То есть это не узакониваемая орфоэпия, это некий диалектный вариант произнесения, который, как мне кажется, очень субъективно, вообще ни на что не влияет», — заключила эксперт.
Шаверма, шаурма и
«Считается, что блюдо имеет турецкие корни. На самом деле грамотно назвать “донер-кебаб”. Это его родовое название. А все остальное — бытовые варианты. И вы знаете, что и до сегодняшнего дня есть те, кто его так и называет, в том числе и в России», — сказала Боженкова.
По ее словам,
«И соответственно, что мы здесь будем считать нормой? Мы остановимся на том, что это два отличающихся друг от друга блюда или это одно блюдо, которое просто
«Я думаю, что дорогие петербуржцы могут очень многое говорить так, как не говорят москвичи. На здоровье, пусть петербуржская интеллигенция так и говорит в университетах, даже очень интересно их услышать, когда они так произносят