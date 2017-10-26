Филологи примирили сторонников «шаурмы» и «шавермы»

Источник: РИА "Новости"

Издание «Деловой Петербург» сообщало, что депутат заксобрания города Алексей Цивилев обратился в Институт русского языка им. В. В. Виноградова с просьбой внести слово «шаверма» в современные академические словари русского языка, чтобы использовать это слово в документообороте и официальных бумагах.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью «Российской газете», говоря о нестационарных торговых объектах около станций метро, отметил, что «поставил задачу сохранить в стометровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы», а «пирожки с шаурмой будем убирать». Эта «московская оговорка» губернатора вызвала бурные обсуждения в интернете — принято считать, что петербуржцы называют мясо в лаваше «шавермой», а москвичи — «шаурмой».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь обратился к губернатору с просьбой сохранить и защитить ряд точек общественного питания, где на протяжении многих лет готовят классическую петербургскую шаверму.

С точки зрения происхождения слова, это блюдо народов всего Ближнего Востока. Когда заимствуется любое иноязычное слово, естественно, оно адаптируется по закону нашей орфоэпии. Наталья Боженкова Доктор филологических наук, профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина

«Есть отличия в орфоэпических правилах в исторически сложившихся петербуржской и московской фонологических школах. Поэтому неслучайно москвичи говорят «шаурма», а петербуржцы — «шаверма», — сказала доктор филологических наук, профессор кафедры русского и общего языкознания Института Пушкина Наталья Боженкова.

Доктор филологических наук, профессор риторики Института Пушкина Владимир Аннушкин также отметил, что, так как это слово функционирует в устной форме, то при его произношении может вставляться губной звук «в» как при произношении имени писателя Уильяма Шекспира.

Вне всякого сомнения здесь могут быть варианты. Их, скорее всего, следует считать допустимыми. В Москве я встречал на палатках только «шаурма». Полагаю, что споры здесь бессмысленны. Надо норму знать, но не быть ее рабом. Владимир Аннушкин Доктор филологических наук, профессор риторики Института Пушкина

Как отметила Боженкова, различных вариантов названия этого блюда встречается очень много. На территории России, например за Уралом, существует вариант «шаварма», а на Ближнем Востоке можно услышать «шиверма» или «шуарма».

«Никого же не смущает, что есть мАнты и есть мантЫ. Способ произнесения, который закреплен за определенной территорией. То есть это не узакониваемая орфоэпия, это некий диалектный вариант произнесения, который, как мне кажется, очень субъективно, вообще ни на что не влияет», — заключила эксперт.

Шаверма, шаурма и донер-кебаб

«Считается, что блюдо имеет турецкие корни. На самом деле грамотно назвать “донер-кебаб”. Это его родовое название. А все остальное — бытовые варианты. И вы знаете, что и до сегодняшнего дня есть те, кто его так и называет, в том числе и в России», — сказала Боженкова.

Кафе на Арбате, Москва. 1995 год. | Источник: РИА "Новости"

По ее словам, из-за широкого распространения блюда кулинары сегодня разделяют два его варианта приготовления. Шаверма готовится с использованием плотного хлеба — питы и представляет собой вариант, который приходится ближе к традициям Балканского полуострова. При приготовлении шаурмы используют тонкий лаваш. В таком варианте блюдо ближе к Турции и Кавказу.

«И соответственно, что мы здесь будем считать нормой? Мы остановимся на том, что это два отличающихся друг от друга блюда или это одно блюдо, которое просто по-разному именуется? Исходя из этого, как нормировать данный вариант, надо закреплять и способ его приготовления», — сказала Боженкова.

По ее мнению, если петербуржцы хотят нормировать название этого ближневосточного блюда, то лучше всего остановиться на его родовом варианте «донер-кебаб».