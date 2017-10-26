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16:02 (мск), источник: СуперОмск

Лишь в одном из 13 районов Омской области не пустили в прокат «Матильду»

В четверг, 26 октября, в России стартовал показ противоречивого фильма «Матильда».

Творение Алексея Учителя разделило общество на две половины — сторонников и противников картины. Разделились и кинотеатры, в том числе и Омские.

Относительное единение показали лишь районные кинотеатры. Как сообщили «СуперОмску» в пресс-службе министерства культуры Омской области, фильм запланирован к показу во всех 13 районах (всего 32 района), где есть модернизированные недавно кинотеатры.

Однако, как стало известно «СуперОмску», в списке нашелся район, где не смогли запустить картину в день премьеры — Таврический. В качестве причины называется порыв трубы в кинотеатре.

«Два дня назад в районном ДК, в котором находится модернизированный кинозал, прорвало трубы отопления», — пояснили в министерстве культуры Омской области.

Как ответили в министерстве, в данный момент проводятся ремонтные работы, просушка оборудования. После необходимого ремонта работа Дома культуры продолжится.

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