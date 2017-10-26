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15:59 (мск), источник: Чердак

Подарок врачу делает рецепт дороже

Медики из США выяснили, что даже маленький подарок от фармакомпании врачу вызывает ответную реакцию: пациенту выписывается больше лекарств по более высоким ценам и предпочтительно известных брендов.

Когда врач выписывает пациенту лекарство, он руководствуется профессиональными знаниями, а также информацией о новых медикаментах, разработанных фармакологическими компаниями. Заинтересовать врачей сведениями о новых препаратах компании стараются с помощью подарков.

Особенно это явление распространено в США. Вашингтон и округ Колумбия отличаются от других штатов тем, что вступивший в силу в 2004 году Акт AccessRx обязал фармацевтические компании указывать любые расходы, превышающие $ 25, а также адресата «подарка», а закон об «Открытой системе платежей» от 2013 года снизил обязательную к отчету сумму до $ 10. Проанализировав данные, ученые установили, что ценность подарка врачу варьирует от $ 7 (стоимость нескольких пончиков) до $ 200 тысяч, причем выражен он может быть в разной форме: наличные, еда или поездки.

Было известно, что такие подарки могут влиять на выбор врачом лекарств, предлагаемых пациенту, но исследований о том, как именно влияют маркетинговые приемы фармкомпаний на работу врачей, не было. Кроме того, почти нет сведений о влиянии промоакций и подарков на выбор прописываемых медикаментов практикующими медсестрами, ассистентами докторов и подиатрами (занимающиеся заболеваниями голени и стоп), тогда как в США число выписанных ими препаратов за последние пять лет выросло в два раза.

Из 2972 медицинских работников, выписавших в 2013 году более 10 рецептов, выбранных исследователями по базе данных медицинского страхования, 40% врачей, ассистентов врачей, практикующих медсестер и подиатров получили подарки общей суммой $ 3,9 млн, что не запрещено законом. Ученые установили эту цифру, поскольку получатели подарков отражены в базах данных AccessRx и Open payment о затратах фармацевтических компаний.

Выяснилось, что медицинские работники, получавшие подарки от фармкомпаний, выписали в два раза больше рецептов, причем каждый пациент получил больше лекарств, а стоимость выписанных медикаментов была значительно выше ($ 135 против $ 85). Каждый третий рецепт касался брендовой продукции, тогда как у врачей, не получавших подарков, он был одним из четырех. Интересно, что значение имела не стоимость подарка, а его наличие, хотя эффект усиливался при увеличении цены подарка.

Исследователи приводят утверждения врачей об отсутствии влияния промоакций на выбор медикаментов, однако отмечают, что реакция врача может быть подсознательной. Ученые подчеркивают необходимость широкого освещения механизмов влияния маркетинга на выбор прописываемых лекарств, решительное ограничение распределения подарков от фармацевтических компаний, а также развитие мониторинга и открытого общественного доступа к данным об их расходах.

С помощью этих мер можно предотвратить увеличение расходов на здравоохранение и исключить возможный конфликт интересов в работе медицинских работников.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

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