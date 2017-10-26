Она в поле воин

Пока прогрессивная общественность ждет от кандидата в президенты Ксении Собчак публикации предвыборной программы, мы решили вспомнить, кто из бывших актрис, топ-моделей и телеведущих смог стать успешными политиками. Не все войдут в учебники истории, но, безусловно, эти женщины запомнятся своим согражданам не только яркой внешностью, но и достижениями.

Источник: Reuters

МАРА КАРФАНЬЯ

«Мара ла Белла» (красотка Мара) — так называют итальянцы эффектную брюнетку, для которой зал парламента так же привычен, как и подиум конкурса красоты. В 22 года она боролась за титул «Мисс Италия» и заняла лишь шестое место, но годы спустя была признана соотечественниками «самым сексуальным министром в мире». «Конкурс влияет на тебя как женщину, ты начинаешь раньше взрослеть… весь этот стресс и желание победить заставляет понять кто ты на самом деле», — позже вспоминала Карфанья.

Став в 32 года депутатом крупнейшей праволиберальной партии «Вперед, Италия», она легко завоевала сердца избирателей, как раньше покорила телевидение и страницы гламурных журналов. Ее фотографии топлес в одном из них возмутили некоторых сторонников, но для Мары это была всего лишь работа — на посту министра равных возможностей она прославилась защитой традиционных ценностей: борьбой с уличной проституцией и отказом поддержать ежегодный гей-парад в Болонье.

Italy Gets Her, We Get Clinton

Maria Carfagna Leads Italy's The People Of Freedom Party. Grad. in Law U Of Salerno pic.twitter.com/rpWUNFIRgr — Milt Harris (@Harris9Milt) February 12, 2016

В правительство она попала благодаря поддержке титана итальянской политики и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

«Женился бы на тебе, если бы уже не был занят», — пошутил он при их первой встрече в 2007 году, вызвав грандиозный скандал и требование собственной жены публично извиниться. Это не помешало ему пошутить через год, когда Мара прошла в парламент, что в их фракции действует право «первой ночи».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BF6hlMviPv9/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mara Carfagna (@maracarfagna)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-05-27T14:42:36+00:00">Май 27 2016 в 7:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Успех Карфаньи часто приписывали влиянию Берлускони — может, она и была его фавориткой, но только не распространяйтесь об этом на ее родине в области Кампания. Здесь еще на первых региональных выборах Мара собрала 56 тысяч голосов, а в столице региона, городе Неаполь, ей отдали в два раза больше голосов, чем самому Сильвио. С тех пор его звезда закатилась, а красотка Мара на последних местных выборах 2016 года вновь победила с разгромным счетом.

ОРЛИ ЛЕВИ

Источник: Reuters

Она девятый ребенок в семье, служила в элитных частях Военно-воздушных сил Израиля, позже училась на юриста и одновременно подрабатывала фотомоделью. Глядя на ее открытую добрую улыбку, легко представить Орли ведущей программы «Спокойной ночи, малыши», — она действительно успела поработать в детской передаче, — и сложно поверить, что слава о ее железном характере пугает самых известных израильских политиков.

С 2008 года Орли — бессменный депутат Кнессета. Тогда она вступила в молодую партию «Наш дом Израиль"(НДИ) и заняла проходное место в партийном списке. Попав в парламент, она стала членом самых «непопулярных» комитетов, занятых социальной повесткой.

Ее неустанная борьба за права многодетных семей, пенсионеров и инвалидов принесла женственному политику не меньшую популярность, чем эффектная внешность. Во время своего второго депутатского срока Орли получила пост вице-спикера Кнессета.

Красивая и гордая — слишком ядреное сочетание для члена крупной партии. На последних выборах она была вторым номером сразу после основателя НДИ Авигдора Либермана, но через некоторое время объявила о выходе из движения.

Я рассчитывала на возможность продвинуть свои социальные проекты, но на последних переговорах с главой правительства эти вопросы не были даже подняты Орли Леви

Эксперты связывают ее уход с другой причиной — нежеланием Либермана добиться для нее поста министра. Теперь на официальной странице Леви красуется надпись «одиночный депутат Кнессета». Сама Орли не унывает и, говоря о своих планах, обещает, что пойдет на следующие выборы уже во главе собственного движения.

Я просто уверена, что мы должны создать нечто новое, новые смыслы... которые не будут определять нас как правых или левых Орли Леви

Источник: AFP 2017

ЮНИС ОЛСЕН

В ее жилах смешалась английская, португальская и китайская кровь. Юнис настоящее дитя своей родины — открытого всем ветрам города-государства Сингапур. Здесь она родилась, здесь стала актрисой популярных телесериалов, здесь завоевала корону местного конкурса «Мисс Вселенная».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:52.129629629629626% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/7VgD88qL9a/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eunice Olsen (@euniceolsen)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-09-07T16:23:29+00:00">Сен 7 2015 в 9:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Можно не сомневаться, что Юнис была бы избрана согражданами на любой пост в государстве, но популярная актриса попала в парламент другим образом — она была назначена депутатом указом президента Сингапура. Так, в возрасте 27 лет, Олсен стала самой молодой девушкой в высшем органе законодательной власти. Пять лет она несла тяжкую ношу слуги народа, и в ее случае это не ирония. Юнис занималась помощью самым бедным и незащищенным горожанам.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BG_r6QSKLw7/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eunice Olsen (@euniceolsen)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-06-23T11:20:27+00:00">Июн 23 2016 в 4:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже покинув парламент, она продолжила заниматься благотворительностью — ее фонд Water for Living, Books for Learning собирает средства на строительство библиотек и проведение водоочистительных систем в школах в самых бедных районах Камбоджи, Лаоса и острова Борнео.

ХЕМА МАЛИНИ

Источник: AP 2017

Сложно придумать более популярный в СССР индийский фильм — «Зиту и Гиту» посмотрели 55 миллионов советских зрителей. В самой Индии он и подавно стал легендой и неотъемлемой частью киноклассики, заняв первое место в бокс-офисе 1972 года.

Для актрисы Хемы Малини роль разделенных в младенчестве девушек-близнецов оказалась поистине судьбоносной. Еще много лет она будет воплощать на экране образ идеальной болливудской «девушки мечты»: доброй, честной, немного наивной и, конечно, обожающей петь и танцевать.

Фильм 7.2 Зита и Гита

Хема никогда не страдала главным проклятием актеров и актрис — отсутствием востребованности. В ее послужном списке свыше 150 кинолент. Актерская профессия дала ей не только славу и деньги, но и мужа — им стал партнер по «Зите и Гите» и звезда Болливуда Дхармендра. Актерство привело Хему и в политику — в 1999 году она приняла участие к кампании еще одного своего партнера по экрану, актера Винода Кханны, который решил избираться в парламент.

Выборы Хеме понравились, и в нулевых годах она избралась в Верхнюю палату парламента Индии. Ее обаяние и всенародная популярность сделали актрису видным членом Индийской народной партии и, на короткий срок, ее генеральным секретарем.

Несмотря на солидный возраст, 66-летняя Малини приняла участие в парламентских выборах 2014 года и победила, набрав свыше полмиллиона голосов. 19 октября этого года актриса праздновала юбилей — 50 лет в шоубизнесе — и призналась в серии твитов, что каждая потраченная на него минута доставила ей настоящее удовольствие.

One more Chennai foto pic.twitter.com/vQfOU2Ql07 — Hema Malini (@dreamgirlhema) October 7, 2017

НИКИТА КЛЭСТРУП

Яростным метеором Никита ворвалась в размеренную датскую политику. Блогеру и политическому комментатору 1994 года пока не удалось занять ни одного государственного поста, но внимание избирателей она привлекает постоянно. В 19 лет глава столичного отделения «Молодых консерваторов» впервые приняла участие в муниципальных выборах.

Правда, больше обсуждали ее формы, а не программу — в прессе опубликовали топлес-фото кандидата. В итоге, не заняв первого места на выборах, она все равно выиграла — таблоид Ekstra Bladet вручил Никите «приз зрительских симпатий».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:57.77777777777777% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BYvbH85jSq2/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Nikita Klæstrup (@nikitaklaestrup)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-07T13:11:01+00:00">Sep 7, 2017 at 6:11am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Особый тип скандинавской феминистки, которой не надо никому ничего доказывать, Никита критикует организаторов национального гей-парада за создание негативного образа геев, не раз называла общину хиппи в Христиании позором Копенгагена, а в свободное время участвует в откровенных фотосессиях и реалити-шоу «Райский отель».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5139043381535% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXTSu5cjmWX/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nikita Klæstrup (@nikitaklaestrup)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-02T18:27:34+00:00">Авг 2 2017 в 11:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2015 году Никита стала самым популярным датским политиком и просто датчанкой в поисковом сервисе Google. Для этого студентке Копенгагенского университета оказалось достаточным надеть слишком открытое спереди вечернее платье. Произошло это на 110-летнем юбилее тех самых «Молодых консерваторов», что привлекло огромное внимание к пафосному светскому рауту. Бурное обсуждение в датских медиа докатилось и до других стран — политический контекст потерялся, но фото остались, заставив многих позавидовать датским избирателям.