Она в поле воин
5 самых ярких женщин в международной политике.
5 самых ярких женщин в международной политике.
Пока прогрессивная общественность ждет от кандидата в президенты Ксении Собчак публикации предвыборной программы, мы решили вспомнить, кто из бывших актрис,
МАРА КАРФАНЬЯ
«Мара ла Белла» (красотка Мара) — так называют итальянцы эффектную брюнетку, для которой зал парламента так же привычен, как и подиум конкурса красоты. В 22 года она боролась за титул «Мисс Италия» и заняла лишь шестое место, но годы спустя была признана соотечественниками «самым сексуальным министром в мире». «Конкурс влияет на тебя как женщину, ты начинаешь раньше взрослеть… весь этот стресс и желание победить заставляет понять кто ты на самом деле», — позже вспоминала Карфанья.
Став в 32 года депутатом крупнейшей праволиберальной партии «Вперед, Италия», она легко завоевала сердца избирателей, как раньше покорила телевидение и страницы гламурных журналов. Ее фотографии топлес в одном из них возмутили некоторых сторонников, но для Мары это была всего лишь работа — на посту министра равных возможностей она прославилась защитой традиционных ценностей: борьбой с уличной проституцией и отказом поддержать ежегодный
В правительство она попала благодаря поддержке титана итальянской политики и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
Успех Карфаньи часто приписывали влиянию Берлускони — может, она и была его фавориткой, но только не распространяйтесь об этом на ее родине в области Кампания. Здесь еще на первых региональных выборах Мара собрала 56 тысяч голосов, а в столице региона, городе Неаполь, ей отдали в два раза больше голосов, чем самому Сильвио. С тех пор его звезда закатилась, а красотка Мара на последних местных выборах 2016 года вновь победила с разгромным счетом.
ОРЛИ ЛЕВИ
Она девятый ребенок в семье, служила в элитных частях
С 2008 года Орли — бессменный депутат Кнессета. Тогда она вступила в молодую партию «Наш дом Израиль"(НДИ) и заняла проходное место в партийном списке. Попав в парламент, она стала членом самых «непопулярных» комитетов, занятых социальной повесткой.
Ее неустанная борьба за права многодетных семей, пенсионеров и инвалидов принесла женственному политику не меньшую популярность, чем эффектная внешность. Во время своего второго депутатского срока Орли получила пост
Красивая и гордая — слишком ядреное сочетание для члена крупной партии. На последних выборах она была вторым номером сразу после основателя НДИ Авигдора Либермана, но через некоторое время объявила о выходе из движения.
Я рассчитывала на возможность продвинуть свои социальные проекты, но на последних переговорах с главой правительства эти вопросы не были даже подняты
Эксперты связывают ее уход с другой причиной — нежеланием Либермана добиться для нее поста министра. Теперь на официальной странице Леви красуется надпись «одиночный депутат Кнессета». Сама Орли не унывает и, говоря о своих планах, обещает, что пойдет на следующие выборы уже во главе собственного движения.
Я просто уверена, что мы должны создать нечто новое, новые смыслы... которые не будут определять нас как правых или левых
ЮНИС ОЛСЕН
В ее жилах смешалась английская, португальская и китайская кровь. Юнис настоящее дитя своей родины — открытого всем ветрам
Можно не сомневаться, что Юнис была бы избрана согражданами на любой пост в государстве, но популярная актриса попала в парламент другим образом — она была назначена депутатом указом президента Сингапура. Так, в возрасте 27 лет, Олсен стала самой молодой девушкой в высшем органе законодательной власти. Пять лет она несла тяжкую ношу слуги народа, и в ее случае это не ирония. Юнис занималась помощью самым бедным и незащищенным горожанам.
Уже покинув парламент, она продолжила заниматься благотворительностью — ее фонд Water for Living, Books for Learning собирает средства на строительство библиотек и проведение водоочистительных систем в школах в самых бедных районах Камбоджи, Лаоса и острова Борнео.
ХЕМА МАЛИНИ
Сложно придумать более популярный в СССР индийский фильм — «Зиту и Гиту» посмотрели 55 миллионов советских зрителей. В самой Индии он и подавно стал легендой и неотъемлемой частью киноклассики, заняв первое место в
Хема никогда не страдала главным проклятием актеров и актрис — отсутствием востребованности. В ее послужном списке свыше 150 кинолент. Актерская профессия дала ей не только славу и деньги, но и мужа — им стал партнер по «Зите и Гите» и звезда Болливуда Дхармендра. Актерство привело Хему и в политику — в 1999 году она приняла участие к кампании еще одного своего партнера по экрану, актера Винода Кханны, который решил избираться в парламент.
Выборы Хеме понравились, и в нулевых годах она избралась в Верхнюю палату парламента Индии. Ее обаяние и всенародная популярность сделали актрису видным членом Индийской народной партии и, на короткий срок, ее генеральным секретарем.
Несмотря на солидный возраст, 66-летняя Малини приняла участие в парламентских выборах 2014 года и победила, набрав свыше полмиллиона голосов. 19 октября этого года актриса праздновала юбилей — 50 лет в шоубизнесе — и призналась в серии твитов, что каждая потраченная на него минута доставила ей настоящее удовольствие.
НИКИТА КЛЭСТРУП
Яростным метеором Никита ворвалась в размеренную датскую политику. Блогеру и политическому комментатору 1994 года пока не удалось занять ни одного государственного поста, но внимание избирателей она привлекает постоянно. В 19 лет глава столичного отделения «Молодых консерваторов» впервые приняла участие в муниципальных выборах.
Особый тип скандинавской феминистки, которой не надо никому ничего доказывать, Никита критикует организаторов национального
В 2015 году Никита стала самым популярным датским политиком и просто датчанкой в поисковом сервисе Google. Для этого студентке Копенгагенского университета оказалось достаточным надеть слишком открытое спереди вечернее платье. Произошло это на 110-летнем юбилее тех самых «Молодых консерваторов», что привлекло огромное внимание к пафосному светскому рауту. Бурное обсуждение в датских медиа докатилось и до других стран — политический контекст потерялся, но фото остались, заставив многих позавидовать датским избирателям.
Реб Йесод