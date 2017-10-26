«Первая кошка» Новой Зеландии и другие питомцы политиков
Не успела новый
Не успела новый
Любители кошек могут порадоваться тому, что новый
Теперь у страны есть «первая кошка» Пэддлс, которая служит «правой лапой» Ардерн — самой молодой руководительницы страны за последние 150 лет.
Она является главой Лейбористской партии, а работать в новозеландском парламенте начала в возрасте 28 лет.
Кошка Ардерн по кличке Пэддлс дебютировала в Твиттере под ником @FirstCatofNZ 21 октября.
Непонятно, кому принадлежит акканут, но его тепло встретили как политические сторонники премьера, так и любители животных.
«Пэддлс — “первая кошка”, а Кларк Гейфорд (партнер Джасинды Ардерн, телеведущий) — первый джентльмен. Это прекрасно», — написал один из пользователей.
«Привет, я Пэддлс, и я “первая кошка” Новой Зеландии, у меня шесть прибылых пальцев, я особенная», — таким был первый твит кошки
«Я одобряю таких полидактильных кошачьих правителей», — ответил один из пользователей на первый твит Пэддлс.
«Мне нравится фотография! Неудивительно, что твоя хозяйка победила», — написала другая.
«Это я перед тем, как стать первой кошкой. Жизнь была такой простой. Это была кампания моей жизни, и я счастлива служить как людям, так и кошкам», — пишет Пэддлс.
В ответ многие стали показывать своих животных и вспомнили других кошек в большой политике, например, обладателя титула главного мышеловца Ларри из резиденции
«Добро пожаловать на вечеринку», — написал Пэддлс виртуальный Ларри (@Number10cat).
В прошлом году британские СМИ сообщали, что у Ларри сложились не самые простые отношения с нанятым для тех же целей в
Также в «Твиттере» появилась другая лондонская коллега Ларри — обитательница Вестминстерского дворца Эви: «Добро пожаловать в твитосферу, Пэддлс. Повеселись тут».
Ардерн сообщила местным СМИ, что не знает, кто создал аккаунт, но твиты ей понравились.
«Учитывая, что у нее есть пальцы, я не удивлюсь, что она сама ведет этот аккаунт, — пошутила она. — Она — полидакт».
У полидактов на лапах больше прибылых пальцев, чем у обычных кошек,
Первые кошки Малайзии
Пэддлс встала в один ряд с другими президентскими котами в регионе.
Их зовут Лео, Кики, Тигр и Симба. Они породисты, пушисты и весьма фотогеничны.
Растущие президентские звери
Чистокровные животные всегда стоят особняком и живут в лучших условиях, чем другие. Но например, на Тайване и в Южной Корее активисты хвалят президентов Цай Инвэнь и Муна Джэина за то, что они взяли животных из приюта.
Любовь тайваньского лидера к кошкам хорошо задокументирована. В 2016 году она одержала убедительную победу на выборах и стала первым
Цай Инвэнь также взяла себе троих бывших
Для многих южнокорейцев их новый президент Мун Джэин — как глоток свежего воздуха. Его сторонники рисуют его с его животными.
Все его животные — из приюта, в отличие от его опальной предшественницы Пак Кын Хе, у которой было девять собак породы чиндо.
Она была вынуждена отказаться от них, когда большой коррупционный скандал заставил ее покинуть должность.
Мун выполнил одно из своих предвыборных обещаний и оспорил местное табу по поводу черных собак, взяв себе именно такую.
Он назвал свою черную дворняжку Тори. Это действие расценили как поддержку прав животных в Южной Корее.
Удачливый пес присоединится к еще двум президетским питомцам — собаке Мару и кошке
Heather Chen
BBC News