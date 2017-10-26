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16:46 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Первая кошка» Новой Зеландии и другие питомцы политиков

Не успела новый премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн занять свой пост, как ее кошка Пэддлс провозгласила себя в «Твиттере» «первой кошкой» страны. Ее сразу же поприветствовали «усатые руководители» из других стран.

Любители кошек могут порадоваться тому, что новый премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн — в их числе.

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Теперь у страны есть «первая кошка» Пэддлс, которая служит «правой лапой» Ардерн — самой молодой руководительницы страны за последние 150 лет.

Она является главой Лейбористской партии, а работать в новозеландском парламенте начала в возрасте 28 лет.

Ардерн говорит, что не знает, кто завел кошке "Твиттер", но то, что там пишут, она одобряет | Источник: AFP 2017

Кошка Ардерн по кличке Пэддлс дебютировала в Твиттере под ником @FirstCatofNZ 21 октября.

Непонятно, кому принадлежит акканут, но его тепло встретили как политические сторонники премьера, так и любители животных.

«Пэддлс — “первая кошка”, а Кларк Гейфорд (партнер Джасинды Ардерн, телеведущий) — первый джентльмен. Это прекрасно», — написал один из пользователей.

«Привет, я Пэддлс, и я “первая кошка” Новой Зеландии, у меня шесть прибылых пальцев, я особенная», — таким был первый твит кошки премьер-министра.

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«Я одобряю таких полидактильных кошачьих правителей», — ответил один из пользователей на первый твит Пэддлс.

«Мне нравится фотография! Неудивительно, что твоя хозяйка победила», — написала другая.

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«Это я перед тем, как стать первой кошкой. Жизнь была такой простой. Это была кампания моей жизни, и я счастлива служить как людям, так и кошкам», — пишет Пэддлс.

Источник: AP 2017

В ответ многие стали показывать своих животных и вспомнили других кошек в большой политике, например, обладателя титула главного мышеловца Ларри из резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит.

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«Добро пожаловать на вечеринку», — написал Пэддлс виртуальный Ларри (@Number10cat).

В прошлом году британские СМИ сообщали, что у Ларри сложились не самые простые отношения с нанятым для тех же целей в Форин-офисе котом Палмерстоном — они регулярно дрались.

Ларри и Палмерстон - соседи | Источник: Reuters

Также в «Твиттере» появилась другая лондонская коллега Ларри — обитательница Вестминстерского дворца Эви: «Добро пожаловать в твитосферу, Пэддлс. Повеселись тут».

Ардерн сообщила местным СМИ, что не знает, кто создал аккаунт, но твиты ей понравились.

«Учитывая, что у нее есть пальцы, я не удивлюсь, что она сама ведет этот аккаунт, — пошутила она. — Она — полидакт».

У полидактов на лапах больше прибылых пальцев, чем у обычных кошек, из-за чего кажется, будто у них один палец торчит в сторону.

Первые кошки Малайзии

Пэддлс встала в один ряд с другими президентскими котами в регионе.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак — тоже известный любитель кошачих. По его официальной резиденции прогуливаются четыре длинношерстные кошки.

Другой "первой кошкой" можно назвать Кики, принадлежащую премьеру Малайзии | Источник: AFP 2017

Их зовут Лео, Кики, Тигр и Симба. Они породисты, пушисты и весьма фотогеничны.

Растущие президентские звери

Чистокровные животные всегда стоят особняком и живут в лучших условиях, чем другие. Но например, на Тайване и в Южной Корее активисты хвалят президентов Цай Инвэнь и Муна Джэина за то, что они взяли животных из приюта.

Любовь тайваньского лидера к кошкам хорошо задокументирована. В 2016 году она одержала убедительную победу на выборах и стала первым женщиной-президентом на острове. У нее две кошки из приюта: серая табби Синк Синк и рыжая А Цаи, которую ей подарили во время президентских выборов.

Во время загрузки произошла ошибка.Президент Тайваня и ее кошка А Цаи

Цай Инвэнь также взяла себе троих бывших собак-поводырей. У ее кошек есть небольшой фан-клуб, который следит за новыми появлениями парочки на публике.

У Муна Джэина есть "первая собака" | Источник: AP 2017

Для многих южнокорейцев их новый президент Мун Джэин — как глоток свежего воздуха. Его сторонники рисуют его с его животными.

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Все его животные — из приюта, в отличие от его опальной предшественницы Пак Кын Хе, у которой было девять собак породы чиндо.

Она была вынуждена отказаться от них, когда большой коррупционный скандал заставил ее покинуть должность.

Мун выполнил одно из своих предвыборных обещаний и оспорил местное табу по поводу черных собак, взяв себе именно такую.

Он назвал свою черную дворняжку Тори. Это действие расценили как поддержку прав животных в Южной Корее.

Удачливый пес присоединится к еще двум президетским питомцам — собаке Мару и кошке Чинг-Чинг.

Heather Chen
BBC News

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