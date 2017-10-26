Минздрав оштрафовал медсестру, которая довезла пациента до больницы
Деньги за доставку больного она взяла
Деньги за доставку больного она взяла
В Омской области минздрав оштрафовал сотрудницу скорой помощи, которая взяла с родственников больного денег на бензин и отвезла пациента в больницу на своей машине, пишет газета «Ореол».
По данным регионального минздрава, медицинская сестра из деревни Кутырлы нарушила алгоритм оказания медицинской помощи, когда приняла решение о более быстрой транспортировке пациента.
Уточняется, что деньги за доставку больного она взяла
Сотрудница подстанции решила отвезти больного на своей машине и попросила родных оплатить бензин. Мужчина был доставлен в больницу и прооперирован, его жизни ничто не угрожает.
На произошедшее в соцсетях пожаловалась дочь госпитализированного мужчины, она написала, что ей пришлось заплатить 500 рублей. В минздраве Омской области провели проверку по данному факту и признали виновной медсестру.
На нее наложено дисциплинарное взыскание. Также в минздраве обещали починить машину скорой помощи деревни Кутырлы.