В Воронеже на 4 часа запретят парковку у Кольцовского сквера

Городские власти запретят парковку у Кольцовского сквера на территории межу кинотеатром «Спартак» и Дворцом бракосочетаний утром понедельник, 30 октября. Ограничения будут действовать с 6:00 до 10:00, сообщили в пресс-службе мэрии.