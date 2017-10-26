В Воронеже на 4 часа запретят парковку у Кольцовского сквера
Ограничения связаны с Днём памяти жертв политических репрессий.
Ограничения связаны с Днём памяти жертв политических репрессий.
Городские власти запретят парковку у Кольцовского сквера на территории межу кинотеатром «Спартак» и Дворцом бракосочетаний утром понедельник, 30 октября. Ограничения будут действовать с 6:00 до 10:00, сообщили в
По данным горадминистрации, запрет на парковку связан с проведением Дня памяти. Автомобилистам рекомендуется заранее продумать, куда поставить машины в центре города.