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16:56 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже на 4 часа запретят парковку у Кольцовского сквера

Ограничения связаны с Днём памяти жертв политических репрессий.

Источник: РИА "Новости"

Городские власти запретят парковку у Кольцовского сквера на территории межу кинотеатром «Спартак» и Дворцом бракосочетаний утром понедельник, 30 октября. Ограничения будут действовать с 6:00 до 10:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным горадминистрации, запрет на парковку связан с проведением Дня памяти. Автомобилистам рекомендуется заранее продумать, куда поставить машины в центре города.

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