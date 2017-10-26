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16:43 (мск), источник: Noi.md

Молдова в рейтинге самых сильных в мире паспортов

Сингапурский паспорт был назван «самым сильным» в мире, согласно Глобальному индексу паспортов, который оценивает степень свободы граждан определенных стран.

Источник: Noi.md

Рейтинг основан на так называемой «безвизовой оценке», содержащей таблицы со странами, в которые конкретный владелец паспорта может въехать без визы или нуждаться в ней по прибытии.

Паспорт Сингапура возглавил рейтинг (159 стран без визы), обойдя немецкий паспорт (158) и паспорт Швеции (владельцы которого могут посетить 157 стран).

В списке обычно преобладают европейские паспорта, причем Германия последние два года занимает верхнюю позицию.

Тем не менее, отмена Парагваем требований визы для граждан Сингапура привела к тому, что паспорт этой страны оказался в 2017 году в верхней части списка.

Впервые азиатская страна имеет самый сильный паспорт в мире. Это показатель дипломатических отношений Сингапура и эффективной внешней политики. Другие азиатские страны, входящие в топ-20, — это Южная Корея (безвизовый паспорт для 157 стран), Япония (156) и Малайзия (154).

А паспорт США упал в рейтинге после прихода президента Дональда Трампа, поскольку Турция и Центральноафриканская Республика приняли решение об отмене безвизового въезда для держателей паспортов в США.

Владельцы биометрических паспортов Молдовы могут посетить без виз 105 стран.

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