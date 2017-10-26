Мистер Мисикс из «Рика и Морти» вернулся в московское метро. Теперь он призывает уступать места беременным и пожилым

Наклейки заметила 25 октября москвичка Евгения Бармина. По ее словам, Мистер Мисикс был в составе, который ехал по Замоскворецкой «зеленой» линии.

На наклейках персонаж «Рика и Морти» изображает пожилого и беременного пассажира, а также инвалида и человека с ребенком.

Кто наклеил Мистера Мисикса, неизвестно. В комментариях под постом Барминой некоторые предполагают, что это инициатива московских властей — и возмущаются, что на это были потрачены бюджетные деньги.