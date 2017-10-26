Мистер Мисикс из «Рика и Морти» вернулся в московское метро. Теперь он призывает уступать места беременным и пожилым
В одном из вагонов московского метро
В одном из вагонов московского метро
Наклейки заметила 25 октября москвичка Евгения Бармина. По ее словам, Мистер Мисикс был в составе, который ехал по Замоскворецкой «зеленой» линии.
На наклейках персонаж «Рика и Морти» изображает пожилого и беременного пассажира, а также инвалида и человека с ребенком.
Кто наклеил Мистера Мисикса, неизвестно. В комментариях под постом Барминой некоторые предполагают, что это инициатива московских властей — и возмущаются, что на это были потрачены бюджетные деньги.
По внешнему виду Мистер Мисикс на наклейках похож на барельеф с этим персонажем, который неизвестные разместили летом 2017 года на станции «Белорусская». Тогда его быстро сняли.