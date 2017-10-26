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18:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мыс Бурхан в Иркутской области намерены включить в территорию Национального парка

В настоящее время «Заповедное Прибайкалье» работает над уточнением границ и режимом использования мыса.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутской области продолжаются работы по установлению режима использования мыса Бурхан на Ольхоне. Сейчас ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» осуществляет уточнение границ Национального парка и рассматривает возможность включения в его территорию «визитной карточки» озера Байкал. Если это произойдет, то он будет исключен из списка региональных памятников природы, и там установят режим особо охраняемых природных территорий федерального значения с более жесткими ограничениями по использованию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Напомним, в 80-х годах прошлого века решением исполкома Иркутского областного Совета народных депутатов мыс Бурхан был объявлен одним из памятников природы регионального значения. В 2014—2015 годах, исполняя поручение президента России, минприроды Иркутской области провело инвентаризацию всех таких памятников, включая мыс Бурхан, для определения их фактического состояния и актуализации архивных документов.

Далее был подготовлен проект постановления областного правительства, утверждающий сведения о границах памятника природы регионального значения «Мыс Бурхан» и устанавливающий особые условия использования его территории, связанные с охраной этого объекта. Однако в 2016 году процесс согласования документа был приостановлен в связи с тем, что возникли противоречия по поводу того, кому принадлежит территория памятника. С одной стороны, он находится на землях Хужирского муниципального образования, и работы по внесению в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах и режимах мыса Бурхан относятся к компетенции областных властей. С другой — это территория Прибайкальского национального парка, а, значит, зона ответственности федерального учреждения «Заповедное Прибайкалье».

Чтобы разобраться в спорной ситуации, в минприроды региона изучили судебную практику. В 2015 году прокуратура Иркутской области сначала через арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, а спустя два года через апелляционное определение Верховного Суда РФ оспорила постановление предыдущего состава регионального правительства. Оно касалось строительства на Ольхоне частной базы отдыха, для чего один из участков необходимо было перевести из категории земель сельхозназначения в другую.

Суд определил, что данное постановление не имеет юридической силы, поскольку и территории населенных пунктов, и земли иных категорий на острове входят в границы Прибайкальского национального парка, то есть являются федеральной собственностью. Эта позиция была основана на заключениях министерства природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзора, Генерального прокурора России.

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