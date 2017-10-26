Мыс Бурхан в Иркутской области намерены включить в территорию Национального парка
В настоящее время «Заповедное Прибайкалье» работает над уточнением границ и режимом использования мыса.
В настоящее время «Заповедное Прибайкалье» работает над уточнением границ и режимом использования мыса.
В Иркутской области продолжаются работы по установлению режима использования мыса Бурхан на Ольхоне. Сейчас ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» осуществляет уточнение границ Национального парка и рассматривает возможность включения в его территорию «визитной карточки» озера Байкал. Если это произойдет, то он будет исключен из списка региональных памятников природы, и там установят режим особо охраняемых природных территорий федерального значения с более жесткими ограничениями по использованию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Напомним, в 80-х годах прошлого века решением исполкома Иркутского областного Совета народных депутатов мыс Бурхан был объявлен одним из памятников природы регионального значения. В 2014—2015 годах, исполняя поручение президента России, минприроды Иркутской области провело инвентаризацию всех таких памятников, включая мыс Бурхан, для определения их фактического состояния и актуализации архивных документов.
Далее был подготовлен проект постановления областного правительства, утверждающий сведения о границах памятника природы регионального значения «Мыс Бурхан» и устанавливающий особые условия использования его территории, связанные с охраной этого объекта. Однако в 2016 году процесс согласования документа был приостановлен в связи с тем, что возникли противоречия по поводу того, кому принадлежит территория памятника. С одной стороны, он находится на землях Хужирского муниципального образования, и работы по внесению в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах и режимах мыса Бурхан относятся к компетенции областных властей. С другой — это территория Прибайкальского национального парка, а, значит, зона ответственности федерального учреждения «Заповедное Прибайкалье».
Чтобы разобраться в спорной ситуации, в минприроды региона изучили судебную практику. В 2015 году прокуратура Иркутской области сначала через арбитражный суд
Суд определил, что данное постановление не имеет юридической силы, поскольку и территории населенных пунктов, и земли иных категорий на острове входят в границы Прибайкальского национального парка, то есть являются федеральной собственностью. Эта позиция была основана на заключениях министерства природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзора, Генерального прокурора России.