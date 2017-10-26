Изучение татарского в старших классах в Татарстане может стать добровольным

Суть вопроса

Президент РФ Владимир Путин в июле на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле обратил особое внимание на то, что «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского».

Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета. В соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков по изучению русского языка.

Министерство образования и науки Татарстана, давая в сентябре разъяснения по вопросу обучения татарскому языку в общеобразовательных учреждениях, отмечало, что Конституция РФ признает за регионами право устанавливать государственные языки субъекта РФ, а Конституцией Татарстана в качестве государственных языков республики установлены русский и татарский. Соответственно, татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях Татарстана. При этом, по информации министерства образования и науки республики, принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку. Министерство сообщало, что «принято решение о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых министерством образования и науки РФ».

Президент Татарстана Рустам Минниханов в сентябре, обращаясь к парламенту республики с ежегодным посланием, отметил, что региональное министерство образования и науки должно сделать акцент на обеспечение высокого уровня знаний и владения русским языком при сохранении приоритетов изучения государственных и родных языков, совершенствуя при этом методику преподавания татарского языка, чтобы не вызывать нареканий жителей республики. По словам Минниханова, эти задачи неоднократно ставились перед министерством образования и науки Татарстана. Однако эффективность проводимой работы оказалась невысока, что вызвало обоснованные нарекания граждан.

В настоящее время Генпрокуратура и Рособрнадзор поводят проверки соблюдения федерального законодательства при изучении татарского и русского языков в образовательных учреждениях Татарстана, результаты которых надзорные органы обещают сообщить позже. Однако некоторые учебные заведения уже получили предписания об устранении выявленных нарушений.

Республиканское собрание

С учетом нарастающей напряженности в языковой сфере с инициативой проведения республиканского представительного собрания выступила Ассамблея народов Татарстана. Участники собрания после предварительных обсуждений выработали, как отмечается в резолюции, консолидированную позицию по данному вопросу. Также подготовлено обращение в министерство образования и науки РФ по урегулированию сложившейся ситуации.

Как отмечается в документе, законодательство Татарстана в языковой сфере опирается на законодательную базу страны и определяет татарский язык государственным языком республики наряду с русским языком. В республике сложилась многолетняя практика реализации государственного двуязычия, в том числе в сфере общего образования. На поддержку государственных языков Татарстана, а также других языков народов, проживающих в республике, направлена госпрограмма «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан», реализуемая с 1994 года с финансированием в 2014—2020 годах порядка 150 миллионов рублей в год.

По словам авторов резолюции, федеральным законодательством гарантировано, что законодательно государственные языки республик в составе РФ изучаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. Вместе с тем, по их убеждению, имеет место правовая неопределенность, связанная с отсутствием механизма реализации данного права субъектами РФ. В этих условиях министерство образования и науки Татарстана разработало необходимые рекомендации для реализации в общеобразовательной сфере и обеспечило их осуществление.

«В результате татарский язык как государственный язык республики по факту изучается за счет учебного времени предметной области “Родной язык и литература”. Это обстоятельство стало предметом обоснованного недовольства части русскоязычной родительской общественности по следующим основаниям: татарский язык изучается как родной, что таковым не является, объемы изучения русского языка не соответствуют объемам, рекомендованным министерством образования и науки РФ с 2015 года», — отмечается в резолюции.

Предложение

Участники представительного собрания поддержали необходимость развития в Татарстане практики государственного двуязычия, сохранения и развития сети национальных образовательных организаций. Они также отметили недопустимость нагнетания в обществе напряженности по языковому вопросу.

В резолюции участники собрания заявили, в частности, что считают необходимым поддержать следующие меры: к 1 января 2018 года объемы изучения русского языка довести до уровня, установленного министерством образования и науки РФ для всех типов образовательных учреждений; в 10−11 классах изучение татарского языка перевести на добровольную основу — по соответствующему профилю подготовки; обеспечить изучение татарского языка как обязательного предмета на уровнях начального общего и основного общего образования.