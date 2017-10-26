В Волгограде создадут два Центра молодежного инновационного творчества

Источник: РИАЦ

Сумма, в которую, помимо федерального гранта, входят и деньги регионального бюджета, пойдет на приобретение высокотехнологичного оборудования и на обеспечение связи двух площадок. О своем желании их организовать заявили ведущие вузы города.

Комитет экономической политики и развития Волгоградской области одобрил проект создания ЦМИТ, представленный преподавателями и магистрантами Волгоградского государственного университета. Студенты и школьники под руководством доцентов и профессоров вуза станут заниматься разработкой компьютерных технологий. Свое направление авторы заявки определили как «3D-технологии: сканирование, моделирование и печать».

Как рассказал один из будущих участников проекта, доцент кафедры информационных систем и компьютерного моделирования, кандидат физико-математических наук Сергей Храпов, опыт подобной работы у преподавателей и студентов вуза есть: уже два года магистранты ведут занятия со школьниками, создавая в сложной технике различные модели. Так, в прошлом году силами одного из подразделений ВолГУ, Института математики и информационных технологий, по заказу администрации Волгоградской области была выполнена копия строящегося собора Александра Невского. В рамках сотрудничества с партнерами вуза учащиеся и их наставники воспроизвели при помощи 3D-технологий различные объекты, что помогло промышленникам и экспертам оценить все возможности проектов. Совсем недавно студенты и доценты работали над заказом волжского предприятия: они выполнили модель нового автобуса, который планируют производить в волгоградском регионе. В настоящее время будущие инженеры занимаются созданием принтера, который, по замыслу молодых проектировщиков, будет печатать в 4 раза быстрее. Основную конструкцию прибора собрали в мае. Сейчас магистранты и их научные руководители трудятся над «прошивкой» программ для новой техники.

Но для любых хороших начинаний необходима серьезная поддержка.

— Комиссия одобрила заявку создания на базе Волгоградского государственного университета центра молодежного инновационного творчества, который будет заниматься 3D-моделированием, проектированием, сборкой и программированием роботов, а также разработкой и реализацией персональных инновационных проектов, — сообщил заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков.

Как рассказали в комитете, в ближайшее время авторы проекта получат средства, далее начнется закупка оборудования и расходных материалов — уже к декабрю в Волгограде появится новый ЦМИТ.

И станет вторым: в начале октября комиссия одобрила заявку на организацию площадки, на которой школьники и студенты будут заниматься по направлению «Робототехника, обучающие компьютерные игры и робототехнические наборы». Она появится в Волгоградском государственном техническом университете. В первом опорном вузе региона уже идет подготовка: преподаватели, которые ранее вели занятия по робототехнике, собираются для начала отпраздновать новоселье.

— В ближайшее время мы планируем переехать в новое помещение, потому что всё оборудование, которое хотим закупить, здесь не поместится, — поделилась руководитель проекта Елена Матохина.

В новом ЦМИТ появятся токарно-фрезерные станки, трехмерные сканеры, лазерный гравюр, манипуляторы, нейроинтерфейсы и, конечно же, компьютеры. Также организаторы ожидают, что юных инженеров в центре будет больше, чем сейчас.

— Три года назад на базе ВолгГТУ мы создали клуб робототехники. Сегодня в нем занимаются около 150 детей, но мы планируем увеличить количество мест до 500, — рассказала Елена Матохина.

Раньше педагоги не могли себе позволить даже думать о таких цифрах.

— У нас не было своего оборудования, поэтому часто приходилось ходить и просить другие кафедры и предприятия. Если мы все закупим, то никуда не нужно будет ходить. Наши возможности увеличатся, — отметила глава проекта ЦМИТ, организуемого в настоящее время на базе ВолгГТУ.

Самое главное, что больше возможностей проявить свои таланты появится у детей. А в том, что волгоградская земля богата будущими кулибиными или туполевыми, сомневаться не приходится. Достаточно взглянуть на разработки школьников, занимающихся в технических кружках. И сделать это можно в ближайшую субботу: будущий ЦМИТ представит проекты своих воспитанников на фестивале робототехники, который пройдет в Волжском.

— Многие работы, которые создают в нашем клубе ребята, уникальны и имеют большую перспективу. Например, робот-манипулятор, у которого большая область применения: он способен хватать любые предметы и может быть применен в военной отрасли. В настоящее время мы пытаемся добавить к нему блок с водой — тогда он с помощью дистанционного управления станет тушить пожары. В ближайшем будущем, после того, как мы усовершенствуем этот манипулятор, планируем выйти с ним на производственные предприятия, чтобы наладит его выпуск. И надеемся у нас это получится, — рассказала Елена Матохина.

Юные изобретатели также трудятся над «умной» теплицей, которую можно будет размещать даже в квартире. Оценить эту инновацию смогут агрономы: им нужно будет всего лишь установить необходимые параметры, а управлять процессом, то есть контролировать температуру воздуха, почвы и окружающей среды, станет сама чудо-теплица.

— Есть проект «Умный горшок», созданный по той системе, что и умная теплица: дистанционно можно будет управлять всеми процессами. На рынке сегодня существует много аналогов, но разработка нашей студентки значительно дешевле и превосходит их по ряду других критериев, — поделилась руководитель проекта ЦМИТ.

Талантам надо помогать — поддержку оказывают власти региона и страны: государство заинтересовано в развитии экономики, которое невозможно без грамотных специалистов инженерных специальностей, способных разрабатывать новые эффективные технологии.

— Создание двух центров позволит возродить заинтересованность школьников пойти учиться дальше по инженерным специальностям, получить их и уже студентами выйти на производственную сферу посредством конструирования новых технологий, — подчеркнул заместитель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков.

В Волгоградской области ведется системная работа по развитию инновационной инфраструктуры: комитет экономической политики и развития Волгоградской области организовал «Бизнес-инкубатор» и «Центр инжиниринга», цель которых — поддержка малого и среднего бизнеса в разработке программ модернизации и развития производства. Оба подразделения ведомства оказывают консультационные услуги. Регион сотрудничает с Фондом содействия инновациям, направленным на поддержку и развитие научного потенциала Волгоградской области. Наши ученые участвуют в конкурсах грантов: начиная с 2014 года на реализацию своих проектов более 450 инноваторов получили финансовые средства, общая сумма которых составляет порядка 250 млн рублей. Будущим волгоградским ньютонам также помогает государство: в 2018 году откроются «Кванториумы». Средства на создание детских технопарков выделяют федеральный и региональный бюджеты. В настоящее время также начинается организация ЦМИТ на базе ведущих вузов области.