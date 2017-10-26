Более 1,6 тысячи молодых родителей Волгоградской области получили единовременную выплату за первенца

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— Введение новых форм поддержки родителей призвана повысить рождаемость и материальную поддержку семей, — подчеркнули в пресс-службе обладминистрации. — Новый вид выплаты предусматривает адресный подход.

В центре внимания социальной сферы остается поддержка семей с детьми, для которых сегодня действует 18 видов социальной поддержки. С 2017 года до 8116 рублей увеличен размер ежемесячной выплаты на третьих и последующих детей до трех лет семьям, нуждающимся в поддержке. Кроме того, до одной тысячи рублей вырос размер ежемесячного пособия на ребенка в студенческих семьях и семьях военнослужащих, проходящих службу по призыву. До 70 тысяч рублей увеличен размер регионального родительского капитала при рождении третьего ребенка. Для многодетных семей предусмотрена ежемесячная денежная выплата для оплаты коммунальных услуг, ежеквартальная выплата на каждого ребенка, материальная помощь для подготовки детей к школе.

Право на некоторые виды пособий получили студенты-очники негосударственных и муниципальных вузов, а также их филиалов. Кроме этого студенты из малоимущих семей имеют право на получение материальной поддержки раз в полгода. Получение адресного социального пособия не отменяет его права на государственную социальную стипендию. С 1 января 2015 года введена новая мера поддержки для родителей, воспитывающих детей-инвалидов: ежеквартальная денежная выплата в 5 тысяч рублей.

Отметим, что комплексная социальная поддержка наряду с поддержкой материнства и детства — часть долгосрочной приоритетной стратегии развития региона, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. Результатом работы стало увеличение многодетных семей на 6,3 тысячи и детей в таких семьях — на 22 тысячи за последние три года. На сегодняшний день в Волгоградской области насчитывается более 26,2 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается более 87,4 тысячи детей.

В связи с развитием системы здравоохранения в регионе за последние три года снижен на 25% уровень младенческой смерти. На сегодняшний день он остается ниже, чем в среднем по России и ЮФО.

Благодаря психологическому консультированию беременных женщин, которое проходит в 43 семейно-консультативных пунктах, находящихся на базе учреждений социального обслуживания, только в этом году удалось спасти тысячи жизней.