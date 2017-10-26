36 причин влюбиться в Ану де Армас, виртуальную девушку из «Бегущего по лезвию»
Если вы уже посмотрели «Бегущего по лезвию 2049», то не могли не положить глаз на виртуальную голографическую подругу главного героя по имени Джой.
Если вы уже посмотрели «Бегущего по лезвию 2049», то не могли не положить глаз на виртуальную голографическую подругу главного героя по имени Джой.
Не обратить внимания на эту очаровательную и, надо признать, невероятно сексуальную девушку — просто невозможно. Сыграла Джой 29-летняя
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Ана Селия де Армас Касо родилась на Кубе, но вскоре ее семья переехала в США. Девушка училась в Далласе, после чего вновь вернулась на Кубу.
В 12 лет Ана решила стать актрисой и поступила в Национальную театральную школу Кубы. В 16 лет снялась в своем первом фильме «Роза Франции» с Алексом Гонсалесом в главной роли. После ее пригласили в фильм «Mадригал» и телероман «Потеряный рай».
Очень скоро Ана отправляется в Мадрид, после недели кастингов получает роль в сериале «Черная лагуна».
Первым успешным фильмом, с участием Аны, можно считать «Секс, вечеринки и ложь», ставший самым кассовым фильмом 2010 года, заработав €4 млн.
В США звезда «Бегущего по лезвию 2049» переехала, чтобы улучшить свой английский, а также, по ее собственным словам, чтобы расслабиться и отдохнуть от работы.
В июле 2010 года Ана приступила к съемкам в «Римской Испании», где она играла одну из главных ролей, рабыни Нереи.
Первый американский фильм, в котором участвовала Ана, назывался «Каменные кулаки», он вышел в 2015 году. В картине также снимался Роберт Де Ниро.
В 2014 году Ана снялась в триллере Элая Рота «Кто там?» в одной из главных ролей с Киану Ривзом. Фильм был представлен на Sundance Festival 2015.
Осенью 2014 снова снялась в фильме с Ривзом — «Дочь Бога», режиссера Ги Малик Линтона. В марте 2015 приступила к съемкам фильма Тодда Филлипса «Парни со стволами», где также снимались Майлз Теллер и Джона Хилл.
С 2011 по 2013 год Ана была замужем за актером Марком Клотета. На данный момент она живет в