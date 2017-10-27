Власти Москвы официально назвали компанию, купившую квартал рядом с «Зарядьем»

Это сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике. Победитель предложил за недвижимость 10 млрд руб. при начальной цене в 8,6 млрд руб. Второй участник конкурса, ООО «Сити-девелопер», предложил 8,9 млрд руб.

Кроме предложенной цены конкурсная комиссия сравнила представленные претендентами документы. Учитывался опыт работ по реставрации объектов культурного наследия, управление объектами в области гражданского строительства, обеспеченность кадровыми ресурсами, использование WIM-технологии при проектировании, сообщил департамент.

Ранее о победе «Горкапстрой-гаранта» сообщили источники «Ведомостей». Они назвали такие же предложения конкурентов по цене, что и департамент.

ООО «Сити девелопер» источники «Ведомостей» назвали дочерней компанией O1 Properties Бориса Минца. На сайте «Сити девелопера» указаны проекты O1 Properties. «ГКС-гарант», по словам источников, действует в интересах структур владельца Volga Group Геннадия Тимченко. По данным ЕГРЮЛ, владельцем «ГКС-гаранта» указана фирма «Горкапстрой». Ее владельцы — Олег Сапронов, Евгений Баранов и Михаил Чистов. Однако еще в 2012 г. было объявлено о покупке 25% долей компании структурой Тимченко. У нее был и опцион на приобретение еще 25%. «Геннадий Тимченко не интересуется этим проектом. Компании, представляющие его интересы, в конкурсе не участвуют», — заявил представитель бизнесмена.

Предметом сделки стали 11 га между Москворецкой набережной, ул. Солянка и Устьинским проездом, на которых находятся 33 строения общей площадью 113 000 кв. м. Девять из них представляют собой объекты культурного наследия, в том числе Воспитательный дом, крупнейшее здание дореволюционной Москвы. Оно заложено в 1764 г. как благотворительное закрытое учебное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. Первой жертвовательницей на него была императрица Екатерина Вторая.