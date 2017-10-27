Власти Москвы официально назвали компанию, купившую квартал рядом с «Зарядьем»
Конкурс по продаже 33 зданий на Москворецкой набережной, рядом с парком «Зарядье» выиграло ООО «Горкапстрой-гарант».
Конкурс по продаже 33 зданий на Москворецкой набережной, рядом с парком «Зарядье» выиграло ООО «Горкапстрой-гарант».
Это сообщила
Кроме предложенной цены конкурсная комиссия сравнила представленные претендентами документы. Учитывался опыт работ по реставрации объектов культурного наследия, управление объектами в области гражданского строительства, обеспеченность кадровыми ресурсами, использование
Ранее о победе «Горкапстрой-гаранта» сообщили источники «Ведомостей». Они назвали такие же предложения конкурентов по цене, что и департамент.
ООО «Сити девелопер» источники «Ведомостей» назвали дочерней компанией O1 Properties Бориса Минца. На сайте «Сити девелопера» указаны проекты O1 Properties. «ГКС-гарант», по словам источников, действует в интересах структур владельца Volga Group Геннадия Тимченко. По данным ЕГРЮЛ, владельцем «ГКС-гаранта» указана фирма «Горкапстрой». Ее владельцы — Олег Сапронов, Евгений Баранов и Михаил Чистов. Однако еще в 2012 г. было объявлено о покупке 25% долей компании структурой Тимченко. У нее был и опцион на приобретение еще 25%. «Геннадий Тимченко не интересуется этим проектом. Компании, представляющие его интересы, в конкурсе не участвуют», — заявил представитель бизнесмена.
Предметом сделки стали 11 га между Москворецкой набережной, ул. Солянка и Устьинским проездом, на которых находятся 33 строения общей площадью 113 000 кв. м. Девять из них представляют собой объекты культурного наследия, в том числе Воспитательный дом, крупнейшее здание дореволюционной Москвы. Оно заложено в 1764 г. как благотворительное закрытое учебное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. Первой жертвовательницей на него была императрица Екатерина Вторая.
После реконструкции квартала площадь объектов может увеличиться до 173 700 кв. м, предполагается, что там появятся апартаменты, гостиницы, розничная торговля, спортивные и выставочные помещения, а также склады. Итоги торгов планируется подвести 27 октября.