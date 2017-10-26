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17:21 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградцы вышли в полуфинал Всероссийского фестиваля «Я люблю тебя, Россия»

Участники из Волгоградской области вошли в лонг-лист всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».

Региональный, отборочный этап конкурса проходил в сентябре, молодежь представила на суд жюри более 50 работ сразу в нескольких номинациях: «Ансамбли», «Исполнители» и «Авторское произведение», самыми запоминающимися из которых стали: Александра Александрина с композицией «Мира тебе, Волгоград», ансамбль «Созвучие» с песней «Лучик», Егор Прудников с авторской композицией «Блокада».

Как сообщили в комитете молодежной политики Волгоградской области, наряду со школьниками в конкурсе приняли участие и более опытные исполнители. Так, во второй этап фестиваля прошел солист группы «Кума» (г. Камышин), Бородулин Артем с оригинальной авторской композицией «С чего начинается Родина».

Всего, в лонг-лист фестиваля вошли 36 молодых исполнителей из 21 региона России. Теперь участникам необходимо предоставить в орг. комитет конкурса видеоролики с рассказом о себе и своей группе, творческом пути и любимых местах родного города. По итогам второго этапа будет выбрано 12 финалистов, которые представят свои регионы на финале фестиваля в городе Сочи.

Финалисты получат возможность выступить перед экспертным жюри и побороться за звание победителя конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».

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