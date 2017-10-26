Волгоградцы вышли в полуфинал Всероссийского фестиваля «Я люблю тебя, Россия»
Участники из Волгоградской области вошли в
Участники из Волгоградской области вошли в
Региональный, отборочный этап конкурса проходил в сентябре, молодежь представила на суд жюри более 50 работ сразу в нескольких номинациях: «Ансамбли», «Исполнители» и «Авторское произведение», самыми запоминающимися из которых стали: Александра Александрина с композицией «Мира тебе, Волгоград», ансамбль «Созвучие» с песней «Лучик», Егор Прудников с авторской композицией «Блокада».
Как сообщили в комитете молодежной политики Волгоградской области, наряду со школьниками в конкурсе приняли участие и более опытные исполнители. Так, во второй этап фестиваля прошел солист группы «Кума» (г. Камышин), Бородулин Артем с оригинальной авторской композицией «С чего начинается Родина».
Всего, в
Финалисты получат возможность выступить перед экспертным жюри и побороться за звание победителя конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».