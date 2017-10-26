Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Собчак ответила Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: 55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
«Не надо никаких слов»: Костенко поддержала Тарасова на матче
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12Какой была Аляска, когда ее продавали
19:32 (мск), источник: Sputnik.by

Поиски Максима Мархалюка продолжаются 40 дней

Мальчик пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября — по одной из версий, ушел в лес за грибами.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Поиски пропавшего в Беловежской пуще школьника Максима Мархалюка не прекращаются уже более месяца.

Читайте также
Девушка в Гродно сняла эксгибициониста на видео и сдала милиции

Максим Мархалюк ушел из дома в деревне Новый Двор (Свислочский район) вечером 16 сентября. С тех пор о местонахождении мальчика ничего не известно.

«На данный момент поисками Максима занимаются сотрудники МВД совместно с кинологами и отрядом спецназначения. Надежду на то, что мальчика найдут, мы, несмотря ни на что, не теряем», — рассказали Sputnik в гродненском поисково-спасательном отряде «ЦентрСпас».

Участники отряда, по словам представителей «ЦентрСпаса», всегда надеются, что пропавшие рано или поздно найдутся. Между тем, со дня пропажи Мархалюка прошло уже 40 дней.

За поисками Максима продолжает следить вся страна. В самый разгар поисковых мероприятий в деревню Новый Двор приехало более тысячи человек со всей страны — волонтеры поисковых отрядов «Ангел», «ЦентрСпас» и других хотели помочь сотрудникам милиции и МЧС.

Через десять дней после пропажи мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранительные органы отрабатывают все возможные версии пропажи Максима, однако до сих пор ситуация с исчезновением ребенка не прояснилась.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Огласите весь список: кого обвинили в сексуальных домогательствах
ЕП будет бороться с сексуальными домогательствами
При крушении вертолета РФ у берегов Норвегии погибли 8 человек
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
Джабраилова оштрафовали на 4 тыс руб. за употребление наркотиков
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь