Взлетные полосы Кольцово будут вычищать 50 спецмашин

Источник: УралИнформБюро

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге готов к работе в осенне-зимний период. Такой вывод сделал спецкомиссия, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе воздушной гавани.

Для обработки самолетов противообледенительными составами задействуют три деайсера JBT Tempest и два LMD-2000. Машины, оборудованные телескопическими стрелами, поднимающимися на высоту до 16,5 метра, способны обслуживать любые типы воздушных судов.

Поддерживать аэродром в порядке, убирать снег, счищать наледь будут более 50 единиц спецтехники.