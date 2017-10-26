Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев готовится к полному разгрому Москвы в судах
Правда и мифы о работе патологоанатома
Президент ФРГ после переговоров с Путиным назвал "открытые раны"
От любви до ненависти: главное о скандале Джигарханяна с женой
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Энциклопедия советской жизни 70-х26 октября 1977 вышла мелодрама Рязанова «Служебный роман», которую по аналогии с романом «Евгений Онегин» можно назвать «энциклопедией советской жизни 70-х»
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: 55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
«Не надо никаких слов»: Костенко поддержала Тарасова на матче
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12100 лет Октябрьской революции
17:32 (мск), источник: РИА Крым

Гости со всей России и из Италии: в Ялте пройдет форум «Открытый Крым»

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Второго ноября в Крыму стартует V Международный туристский форум «Открытый Крым», сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики.

Источник: РИА "Новости"

В рамках мероприятия профильные министры из Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Калужской области, а также делегации из Москвы, Севастополя, Башкортостана, Татарстана и Орловской области, поделятся наработками и идеями в сфере туризма.

В рамках сессий, будут подниматься вопросы инвестиционной привлекательности российских здравниц. Своим опытом с отечественными специалистами поделятся и гости из Италии.

Также участники смогут подискутировать на темы санаторно-курортного лечения и оздоровления и развития здравниц, привлечения трудовых ресурсов в туристическую отрасль, а также обсудить технологии онлайн-бронирования.

Как отмечают организаторы, форум поможет наладить диалог между представителями власти с участниками туристической сферы.

Форум «Открытый Крым» организован министерством курортов и туризма при поддержке федерального агентства по туризму.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кто, почем и зачем покупает квартиры в Симферополе
В Керченском проливе ожидается шторм
Российский вертолет разбился у берегов Норвегии
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр
МВД назвало причину обысков в театре Джигарханяна
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь