Гости со всей России и из Италии: в Ялте пройдет форум «Открытый Крым»

Источник: РИА "Новости"

В рамках мероприятия профильные министры из Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Калужской области, а также делегации из Москвы, Севастополя, Башкортостана, Татарстана и Орловской области, поделятся наработками и идеями в сфере туризма.

В рамках сессий, будут подниматься вопросы инвестиционной привлекательности российских здравниц. Своим опытом с отечественными специалистами поделятся и гости из Италии.

Также участники смогут подискутировать на темы санаторно-курортного лечения и оздоровления и развития здравниц, привлечения трудовых ресурсов в туристическую отрасль, а также обсудить технологии онлайн-бронирования.

Как отмечают организаторы, форум поможет наладить диалог между представителями власти с участниками туристической сферы.