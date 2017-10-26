Гости со всей России и из Италии: в Ялте пройдет форум «Открытый Крым»
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Второго ноября в Крыму стартует V Международный туристский форум «Открытый Крым», сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Второго ноября в Крыму стартует V Международный туристский форум «Открытый Крым», сообщает
В рамках мероприятия профильные министры из Краснодарского края,
В рамках сессий, будут подниматься вопросы инвестиционной привлекательности российских здравниц. Своим опытом с отечественными специалистами поделятся и гости из Италии.
Также участники смогут подискутировать на темы
Как отмечают организаторы, форум поможет наладить диалог между представителями власти с участниками туристической сферы.
Форум «Открытый Крым» организован министерством курортов и туризма при поддержке федерального агентства по туризму.